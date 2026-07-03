Fico chce rozšíriť bratislavské letisko: V hre je nový terminál za desiatky miliónov, financovať ho má komerčný úver

Fico a Ráž

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Najväčšie slovenské letisko má byť väčšie, vláda pripravuje projekt za približne 50 miliónov eur.

Bratislavské letisko sa možno už o niekoľko rokov výrazne zmení. Po prudkom raste počtu cestujúcich začína byť súčasný terminál pre potreby najväčšieho slovenského letiska nedostatočný a vláda preto otvára otázku jeho rozšírenia. V hre je investícia vo výške približne 50 miliónov eur, nové stojiská pre lietadlá aj väčšie priestory pre cestujúcich. Premiér Robert Fico už požiadal vedenie letiska a ministerstvo dopravy, aby pripravili konkrétny plán ďalšieho rozvoja, ktorý by sa mohol dostať na rokovanie vlády ešte počas leta.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) oficiálne požiadal Letisko M. R. Štefánika v Bratislave a Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby vzhľadom na hospodársky rast na letisku a rast počtu cestujúcich predložili na zasadnutie vlády v auguste alebo v septembri stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.

Rozšírenie terminálu považuje premiér za nevyhnutné

„Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. To je úplne nevyhnutné, pretože ak sme stavali tento terminál, tak sme vedeli, že je tu priestor na pokračovanie stavby v podobnom štýle,“ povedal v piatok premiér na tlačovej besede s účasťou ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a generálneho riaditeľa bratislavského letiska Dušana Novotu.

Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stojísk pre lietadlá, ktoré sú nevyhnutné pre prudký nárast počtu cestujúcich, sú predbežne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo vziať úver.

Letisko by si malo na projekt vziať úver

„Predpokladám, Že by sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné, ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch. Toto je štátne vlastníctvo, preto by to nemalo byť predmetom žiadnych problémov,“ uviedol Fico. Potvrdil naďalej záujem rozvíjať letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby rozmýšľali o jeho akejkoľvek privatizácii, pretože v privatizáciu strategických podnikov a strategického majetku neverí.

Premiér si myslí, že pri pozitívnych hospodárskych výsledkoch letiska v posledných dvoch rokoch budú mať banky záujem spolupracovať s letiskom. „Letisko si môže prefinancovať nový terminál, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru. Je zrejmé, že je vo vynikajúcej finančnej kondícii a sme schopní takéto stavby v tomto prípade riešiť aj štandardným komerčným spôsobom,“ poznamenal Fico.

Od ministra dopravy a šéfa letiska očakáva prvý návrh vizualizácie a harmonogramu rozšírenia terminálu. „Pokiaľ budete pripravení vy, my budeme pripravení na schválenie tohto projektu, aby ste mali príslušnú pomoc,“ dodal premiér.

Rekonštrukcia čaká aj hlavnú stanicu

Rozvoj dopravnej infraštruktúry v Bratislave pritom nemá skončiť len pri letisku. Ministerstvo dopravy už skôr avizovalo aj postupnú rekonštrukciu bratislavskej Hlavnej stanice, ktorá je dlhodobo terčom kritiky zo strany cestujúcich aj obyvateľov hlavného mesta. Budova, ktorá predstavuje pre mnohých turistov prvý kontakt so Slovenskom, sa podľa rezortu dopravy dočká viacerých zmien zameraných najmä na zlepšenie komfortu a funkčnosti.

Hlavná staica v Bratislave
Foto: interez.sk

Prvá etapa obnovy sa má zamerať predovšetkým na sociálne zariadenia, ktoré sú podľa železníc v nevyhovujúcom stave, zlepšenie bezbariérovosti a jednoduchší pohyb cestujúcich v rámci stanice. V pláne je aj lepšie prepojenie jednotlivých častí budovy či úprava vstupných priestorov. Súčasne už prebiehajú projektové práce na rozsiahlejšej rekonštrukcii, ktorá by mala stanici priniesť modernejší vzhľad a kvalitnejšie služby pre cestujúcich.

S výstavbou a modernizáciou vo väčšom rozsahu sa podľa aktuálnych odhadov počíta na prelome rokov 2027 a 2028. Hoci sa neočakáva úplná prestavba stanice alebo radikálna zmena jej podoby, cieľom je, aby hlavná železničná brána do krajiny konečne spĺňala štandardy európskej metropoly 21. storočia.

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