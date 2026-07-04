Turista z Filipín navštívil Bratislavu: Panuje tu dokonalá atmosféra, chváli najlepšie dezerty

Turista z Filipín v Bratislave

Foto: Unsplash/ YouTube (Mikey Bustos Vlogs)

Petra Sušaninová
Muž z Filipín zavítal z Viedne na krátky výlet do Bratislavy.

Kroky mnohých turistov vedú najmä do Viedne, Prahy, Budapešti či Krakova. Nájdu sa ale aj takí, ktorí nevynechajú ani Bratislavu. Na chvíľu sa sem rozhodol pozrieť aj turista z Filipín. S akými pocitmi odchádzal?

Z Viedne si odskočil do Bratislavy

Nedávno sme vás informovali o britskom turistovi, ktorý do Košíc zaletel preto, lebo ho letenka vyšla na 28 libier (približne 32,5 eura). Chcel vedieť, či existuje nejaký dôvod, prečo je táto destinácia taká extrémne lacná. Hoci pripustil, že Košice nie sú pre každého, jemu sa tam páčilo. Teraz sa však pozrime na opačný koniec Slovenska, a to do Bratislavy, kam zavítal turista z Filipín (hoci pôvodne je z Kanady, žije v Manile), na YouTube vystupujúci pod menom Mikey Bustos.

Píše o sebe, že sa vždy snaží byť pozitívne naladený a priniesť ľuďom dobrú náladu a v takom duchu sa nesie aj jeho video. Do Bratislavy si odskočil z Viedne počas mesačného cestovania po Európe. Pri diskusii o tom, čo vie Mikey a jeho spolucestujúci o Slovensku, zmienili len, že ide o veľmi malé mesto. Prvou zastávkou bol Most SNP, známy aj ako UFO most. Z diaľky Mikeyho zaujal aj Bratislavský hrad.

Niečo také ešte nevidel

Youtubera očarili pestrofarebné budovy. Pri ikonickom Modrom kostolíku skonštatoval, že niečo také ešte nevidel. Prvýkrát v živote vraj videl kostol v modrých farbách. Vďaka všadeprítomnej zeleni v meste zas mal tak trochu pocit, akoby bol doma. Pri prechádzke okolo budovy Slovenskej filharmónie komentoval, aké je skvelé, že Európania dokážu oceniť umenie a hudbu. Mikeyho zaujala aj socha Čumila vykúkajúca z kanalizácie.

Všade, kam sa pozrel, videl cestovateľ samé pozitíva. „Slovensko je také krásne,“ myslí si. A to z neho videl len kúsok. Očarený ostal aj pri pohľade na známu cukráreň a múzeum v jednom – Historische Konditorei. Jedným dychom pochválil aj európske dezerty, ktoré sú podľa neho absolútne skvelé.

Za ďalšiu výhodu považuje to, že veľa miest v Európe, vrátane Bratislavy, môže turista do značnej miery prechádzať pešo. Ak sa teda človek dobre naje, nemusí mať z toho vrásky na čele, pretože pohybu bude mať pri chodení dostatok. Mikey sa pochválil, že keď cestuje po Európe, bežne denne urobí 10- až 20-tisíc krokov, čím spaľuje veľa kalórií.

Bratislava
Ilustračná foto: Unsplash

Skvelá atmosféra, ešte lepšie zákusky

„Dokonalá atmosféra, toľko miest, kde sa človek môže najesť,“ hovorí Mikey vo svojom videu. Poslednou zastávkou na Mikeyho potulkách po Bratislave bola práve reštaurácia. Samozrejme, ako mnoho iných turistov, nenechal si ujsť príležitosť ochutnať bryndzové halušky, ktoré mu ľudia na sociálnych sieťach odporúčali ako tradičné slovenské jedlo, ktoré musí vyskúšať. Hoci halušky nesadnú každému návštevníkovi, z reakcií youtubera je jasné, že jemu veľmi chutili.

Nadšený bol aj z čokoládového koláčika s malinami a bylinkami. Jeho optimizmus bol badateľný aj v prístupe k obsluhe. Čašníka, ktorý Mikeyho a jeho spoločnosť obsluhoval, potešil milými slovami chvály. Snáď každý podnik si praje viac takýchto turistov.

Prinášame vám nielen články o ľuďoch, ktorí na Slovensko zavítajú na chvíľu, ale aj o takých, ktorí sa sem prisťahovali a rozhodli sa tu ostať na dlhšie. Pozrite si napríklad náš rozhovor s Jamesom, ktorý sem prišiel už pred takmer 28 rokmi. Slovákov na sociálnych sieťach baví humornými postrehmi o živote v našej krajine.

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