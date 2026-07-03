Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi cez víkend zatvoria: Po sťažnostiach návštevníkov prichádzajú nové pravidlá

Slovensko v uplynulých dňoch zasiahla vlna extrémnych horúčav. Teploty na viacerých miestach atakovali hranicu 40 °C a tisíce ľudí hľadali úľavu pri vode. Kúpaliská po celej krajine preto zažívajú nápor návštevníkov, s akým sa mnohé z nich nestretli celé roky. Spolu s rekordnou návštevnosťou však pribúdajú aj problémy s hygienou, dodržiavaním pravidiel či bezpečnosťou.
Ako už interez informoval, viaceré slovenské kúpaliská preto zavádzajú nové obmedzenia a opatrenia. V Humennom začali kontrolovať plavky pri vstupe a obmedzili vnášanie väčšieho množstva jedla a nápojov do areálu. V Kežmarku zas pristúpili k výraznejšiemu riešeniu a vstup umožnili len ľuďom s trvalým pobytom v meste.
Najnovšie sa k opatreniam pridáva aj Spišská Nová Ves, ktorá počas víkendu svoje letné kúpalisko úplne zatvorí. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti a ako dôvod uvádza opakované sťažnosti návštevníkov na porušovanie prevádzkového poriadku, hygienických pravidiel a verejného poriadku v areáli.
„V reakcii na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov na porušovanie prevádzkového poriadku, hygienických pravidiel a verejného poriadku pristupujeme k mimoriadnym opatreniam s cieľom zabezpečiť bezpečné, hygienické a kultúrne prostredie pre všetkých návštevníkov,“ uviedla samospráva.
Počas víkendu bude kúpalisko zatvorené
Kúpalisko zostane zatvorené počas soboty a nedele. Mesto chce tento čas využiť na dôkladné vyčistenie bazénov, technologických zariadení aj celého areálu. Podľa samosprávy ide o nevyhnutný krok pred pokračovaním letnej sezóny, počas ktorej sa očakáva ďalší nápor návštevníkov.
„Počas víkendu bude letné kúpalisko zatvorené z dôvodu dôkladnej sanitácie bazénov, technologických zariadení a celého areálu,“ informovalo mesto. Samospráva zároveň avizuje, že kúpalisko sa pre verejnosť opäť otvorí v pondelok, fungovať však bude podľa nového prevádzkového poriadku. Ten má podľa mesta zabezpečiť väčší komfort a bezpečnosť pre návštevníkov počas najvyťaženejšej časti letnej sezóny.
Pribudnú kontroly, bezpečnostné opatrenia aj nové ceny
Spišská Nová Ves plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia v spolupráci so štátnou políciou, mestskou políciou a pracovníkmi SBS. Súčasťou zmien budú aj dôslednejšie kontroly pri vstupe do areálu a úprava maximálnej kapacity kúpaliska. „Posilňujeme bezpečnostné opatrenia v spolupráci so štátnou políciou, mestskou políciou a SBS. Zavedieme dôslednejšie kontroly pri vstupe do areálu,“ uviedlo mesto.
Samospráva zároveň oznámila, že dôjde aj k zmene výšky základného vstupného. Obyvatelia mesta sa však vyšších cien obávať nemusia. „Dochádza k zmene výšky základného vstupného. Občanom s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi zostáva vstupné nezmenené,“ dodalo mesto.
Ďalšou zmenou bude úprava kapacity areálu tak, aby sa počas najhorúcejších dní predišlo jeho preplneniu. „Prispôsobíme maximálnu kapacitu kúpaliska aktuálnym podmienkam tak, aby sme zabezpečili bezpečný a komfortný pobyt pre všetkých návštevníkov,“ informovala samospráva.
Podobné problémy riešia aj ďalšie slovenské kúpaliská
Ako už interez informoval, v Humennom navštívilo miestne kúpalisko počas posledného júnového víkendu približne 1 800 ľudí len za dva dni. Mesto následne zaviedlo kontroly plaviek pri vstupe a začalo dohliadať aj na množstvo jedla a nápojov, ktoré si návštevníci prinášajú do areálu.
Dôvodom bol najmä neporiadok, ktorý po návštevníkoch zostával, ale aj problémy s dodržiavaním hygienických pravidiel. Mesto vtedy upozornilo, že niektorí ľudia vstupovali do bazénov v bežnom oblečení namiesto plaviek a po zatvorení areálu zostávalo na kúpalisku veľké množstvo odpadu.
K výraznejším opatreniam pristúpili aj v Kežmarku. Tamojšia samospráva po sťažnostiach obyvateľov a vysokom záujme návštevníkov rozhodla, že vstup na kúpalisko umožní iba ľuďom s trvalým pobytom v meste. Rozhodnutie vyvolalo búrlivú diskusiu a rozdelilo verejnosť na dva tábory. Kým jedni ho považujú za nevyhnutné riešenie obmedzenej kapacity areálu, ďalší hovoria o diskriminácii návštevníkov z iných miest.
Zdá sa tak, že slovenské kúpaliská toto leto nečelia iba tropickým teplotám, ale aj otázke, ako zvládnuť rekordný počet návštevníkov a zároveň zachovať bezpečné, čisté a príjemné prostredie pre všetkých. Ak budú horúčavy pokračovať aj v ďalších týždňoch, podobných opatrení môže na Slovensku ešte pribudnúť.
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