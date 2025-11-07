Ďalší hráč má dôvod oslavovať: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Hráč z Banskobystrického kraja mal šťastnú ruku.

Streda sa pre jedného z hráčov zmenila na deň, na ktorý nikdy nezabudne. V hre LOTO 5 z 35 totiž získal jackpot vo výške 34 060,50 eura a vďaka systémovej stávke si k nemu pridal aj ďalšie výhry. Dokopy si tak na svoj účet pripíše viac než 39-tisíc eur.

Informáciu potvrdila spoločnosť TIPOS, ktorá uviedla, že výherný tiket bol podaný v Banskobystrickom kraji.

Náhodný výber mu priniesol šťastie

Výherca sa do hry zapojil priamo v deň žrebovania. Na predajnom mieste si zvolil náhodnú systémovú stávku s označením systém 10, teda namiesto piatich čísel tipoval až desať. Rozhodol sa aj pre účasť v doplnkovej hre JOKER, za čo zaplatil 126,50 eura.

Osud však stál na jeho strane. Práve čísla 6, 10, 13, 16 a 34 sa stali výhernými. Hráč si tak odniesol nielen jackpot, ale aj 25 výhier v druhom poradí v hodnote 4 612,50 eura a 100 výhier v treťom poradí v sume 330 eur.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Systémové stávky prinášajú šancu navyše

Tento rok sa už deväť hráčom podarilo vďaka systémovej stávke vyhrať jackpot v malom Lote. Takáto stávka umožňuje tipovať viac čísel naraz, pričom systém automaticky vytvára všetky možné kombinácie. Hráč tak zvyšuje svoje šance bez nutnosti vypĺňať množstvo tiketov.

LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie s najvyššou pravdepodobnosťou výhry. Cena jedného tipu je len 0,50 eura a šanca, že hráč trafí päť čísel, je približne 1 ku 324 000. Žrebovanie sa koná trikrát týždenne – v stredu, v piatok a v nedeľu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovnaft hovorí o kritickej situácii: Janaf mešká s dodávkami ropy, ohrozené je zásobovanie v celom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac