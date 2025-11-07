Ďalší hráč má dôvod oslavovať: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Streda sa pre jedného z hráčov zmenila na deň, na ktorý nikdy nezabudne. V hre LOTO 5 z 35 totiž získal jackpot vo výške 34 060,50 eura a vďaka systémovej stávke si k nemu pridal aj ďalšie výhry. Dokopy si tak na svoj účet pripíše viac než 39-tisíc eur.
Informáciu potvrdila spoločnosť TIPOS, ktorá uviedla, že výherný tiket bol podaný v Banskobystrickom kraji.
Náhodný výber mu priniesol šťastie
Výherca sa do hry zapojil priamo v deň žrebovania. Na predajnom mieste si zvolil náhodnú systémovú stávku s označením systém 10, teda namiesto piatich čísel tipoval až desať. Rozhodol sa aj pre účasť v doplnkovej hre JOKER, za čo zaplatil 126,50 eura.
Osud však stál na jeho strane. Práve čísla 6, 10, 13, 16 a 34 sa stali výhernými. Hráč si tak odniesol nielen jackpot, ale aj 25 výhier v druhom poradí v hodnote 4 612,50 eura a 100 výhier v treťom poradí v sume 330 eur.
Systémové stávky prinášajú šancu navyše
Tento rok sa už deväť hráčom podarilo vďaka systémovej stávke vyhrať jackpot v malom Lote. Takáto stávka umožňuje tipovať viac čísel naraz, pričom systém automaticky vytvára všetky možné kombinácie. Hráč tak zvyšuje svoje šance bez nutnosti vypĺňať množstvo tiketov.
LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie s najvyššou pravdepodobnosťou výhry. Cena jedného tipu je len 0,50 eura a šanca, že hráč trafí päť čísel, je približne 1 ku 324 000. Žrebovanie sa koná trikrát týždenne – v stredu, v piatok a v nedeľu.
