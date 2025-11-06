Slovnaft hovorí o kritickej situácii: Janaf mešká s dodávkami ropy, ohrozené je zásobovanie v celom regióne

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Slovnaft považuje za alarmujúce, že Janaf mešká s dodávkami ropy práve v čase, keď sa dodávateľský ekosystém regiónu stal zraniteľným.

Chorvátsky prepravca ropy, spoločnosť Janaf, si nesplnila zmluvné podmienky a nedokázala najnovšiu dodávku ropy Arab Light v objeme 58 000 ton do štvrtka dodať do rafinérie Slovnaft.

Vzhľadom na súčasné porušenie zmluvy Slovnaft zvažuje právne kroky, uviedol hovorca rafinérie Anton Molnár. Slovnaft obvinil Janaf zo zadržania spolu 90 000 ton ropy a z porušenia zmluvy už minulý týždeň. Chorvátsky prepravca ropy to však odmietol.

V rámci zmluvy medzi spoločnosťou MOL a Janaf mala najnovšia dodávka ropy Arab Light v objeme 58 000 ton doraziť do Slovnaftu 6. novembra 2025,“ uviedol Molnár. Problém s dodávkou suroviny podľa neho ohrozuje export palív z bratislavskej rafinérie, ktorých výroba je viazaná na neruskú ropu.

Ohrozené sú vraj dodávky v celom regióne

Slovnaft považuje za alarmujúce, že Janaf mešká s dodávkami ropy práve v čase, keď sa dodávateľský ekosystém regiónu stal zraniteľným v dôsledku turbulencií na trhu v Srbsku a požiaru v rafinérii v Százhalombatte.

Ilustračná foto: Mikulova, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

V takejto situácii je podľa spoločnosti obzvlášť dôležité, aby boli služby a harmonogram spoľahlivé. Tým, že Janaf nedodáva objednanú ropu spoločnosti Slovnaft načas, ohrozuje bezpečnosť dodávok v celom regióne.

Informácie zatiaľ chýbajú

Bratislavská rafinéria, ktorá patrí pod maďarský MOL, sa obáva o bezpečnosť dodávok prostredníctvom ropovodu Janaf a tvrdí, že stále nepozná stav a kapacity ropovodu. Hoci Janaf začal s preverovaním chorvátskej časti ropovodu, svoje zistenia nezverejnil, a nevypracoval ani podrobný plán údržby. Tieto podmienky musia byť splnené, aby bolo možné spustiť nové testy kapacity.

Slovnaft dúfa, že chorvátska spoločnosť rýchlo nájde riešenie logistického problému a zdôrazňuje, že všetky stredoeurópske spoločnosti musia prevziať zodpovednosť za región. Vyzýva tiež, aby Janaf bezodkladne splnil svoje zmluvné záväzky.

