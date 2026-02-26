Členské štáty Únie môžu využiť fond na podporu prístupu k bezpečným interrupciám: Kritici dvíhajú varovný prst

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Petra Sušaninová
TASR
Kritici hovoria o riziku tzv. interrupčnej turistiky.

Európska komisia (EK) vo štvrtok v Bruseli oznámila, že členské štáty môžu využiť existujúci Európsky sociálny fond (ESF+) na podporu prístupu k legálne dostupným, cenovo prístupným a bezpečným interrupciám pre ženy v Európe. Reagovala tak na občiansku iniciatívu „Môj hlas, moja voľba: za bezpečné a dostupné interrupcie“, ktorá získala pod petíciu viac než milión podpisov a v decembri ju tiež podporil Európsky parlament, informuje TASR.

Hoci je právo na ukončenie tehotenstva liberalizované vo väčšine 27 členských štátov EÚ, v niektorých krajinách zostáva veľmi obmedzené – okrem iných na Malte a v Poľsku. V dôsledku toho nemá vyše 20 miliónov žien v EÚ prístup k bezpečnej interrupcii, tvrdia aktivisti za práva žien. V snahe zmeniť tento stav koalícia skupín pre práva žien spustila kampaň „Môj hlas, moja voľba“, v ktorej naliehala na EÚ, aby v danej veci konala.

Predkladatelia petície nežiadali zmeny vo vnútroštátnych zákonoch, ale obrátili sa na Brusel so žiadosťou o vytvorenie samostatného finančného mechanizmu na pomoc liberálnym členským štátom pri poskytovaní interrupcií ženám z krajín, kde tieto zákroky nie sú ľahko dostupné. Kritici varujú pred zasahovaním do národných kompetencií v oblasti politiky zdravotníctva a hovoria o riziku tzv. interrupčnej turistiky.

Je to dobrovoľné

„Za každou nebezpečnou interrupciou stojí žena, ktorá je nútená riskovať svoj život, pretože nemá žiadnu bezpečnú alternatívu. Žiadnu podporu. Žiadnu ochranu,“ poznamenala eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbibová.

EK sa nakoniec nezaviazala k vytvoreniu nového finančného nástroja, ako to požadovala iniciatíva. Uviedla však, že členské štáty môžu využiť alebo prerozdeliť prostriedky z existujúceho sociálneho fondu EÚ. Takéto využitie prostriedkov je však dobrovoľné a musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zdôraznila vo vyhlásení Komisia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V slovenskom meste končí pohotovosť pre dospelých: Chýba personál, lekári dali výpoveď

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac