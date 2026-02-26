V slovenskom meste končí pohotovosť pre dospelých: Chýba personál, lekári dali výpoveď

Petra Sušaninová
SITA
Sem sa už pacienti na pohotovosť nedostanú.

Nemocnica AGEL Hlohovec od 1. marca ukončí prevádzku ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre dospelých. K tomuto kroku podľa manažérky komunikácie AGEL SK Jarmily Ševčíkovej dochádza z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia služieb.

Nemocnici, prevádzkovateľovi ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, doručili hromadné výpovede obvodní lekári, ktorí zabezpečovali služby v rámci pohotovosti. „Situáciu sme sa snažili aktívne riešiť niekoľko mesiacov. Robili sme všetko pre to, aby ambulantná pohotovostná služba pre dospelých mohla pokračovať v nezmenenom režime. Napriek vynaloženému úsiliu a snahe o rokovanie sa nepodarilo uzavrieť vzájomnú dohodu kvôli nedostatočnému personálnemu obsadeniu počas služieb,“ vysvetlil neurológ a riaditeľ nemocnice Branislav Veselý.

Pacienti musia ísť do okolitých miest

Z dôvodu nemožnosti garantovať personálne zabezpečenie prevádzky bola nemocnica nútená požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o zrušenie povolenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. Pacienti môžu v prípade potreby využiť ambulantnú pohotovostnú službu v okolitých mestách, napríklad v Trnave, Nitre alebo Piešťanoch.

„Zároveň by sme chceli ubezpečiť verejnosť, že aj napriek tejto zmene sa naďalej intenzívne snažíme zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných oblastiach a rozvíjať naše služby tak, aby sme boli spoľahlivým pilierom pre našich pacientov. Sme tu pre vás a robíme maximum pre zachovanie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v regióne,“ doplnil Branislav Veselý.

