Igor je sprievodcom v Čiernej Hore: O týchto skrytých pokladoch mnoho Slovákov netuší, užiť si ich môžete zadarmo

S Igorom sme vás zoznámili už v predchádzajúcom rozhovore, kedy nám prezradil, ako sa mu žije v Čiernej Hore. Tentoraz vás ale vezme na cestu za skrytými pokladmi tejto krajiny. Sú ukážkou toho, že aj za málo peňazí si môžete užiť skutočne veľa kvalitnej muziky.

Najväčšia vínna pivnica na svete

„V lokalite Šipčanik, neďaleko mestečka Tuzi, sa nachádza veľkolepá vínna pivnica. Je to bývalé podzemné utajené vojenské letisko, ktoré bolo premenené na pôsobivý priestor na skladovanie a dozrievanie vína, nachádzajúci sa v srdci vinohradu, mimochodom najväčšieho na svete (23 kilometrov štvorcových),“ objasňuje Igor.

Je to najväčšia vínna pivnica na svete vôbec. Jej kľukaté chodby dlhé 356 metrov sa nachádzajú v hĺbke 30 metrov. Ide tak o skutočne skrytý poklad. Ak chcete vína aj ochutnať, platí sa degustačný poplatok 10 eur.

Najväčšia soľná panva na Jadrane

Ak sa chystáte do Čiernej Hory, nájdete tu nielen najväčšiu vínnu pivnicu na svete, ale aj ďalší unikát, a to najväčšiu soľnú panvu na Jadrane – Solana Ulcinj/Ulqin. „Je to takmer 15 km² veľká mokraď a jedna z najdôležitejších mokraďových oblastí na Balkáne. Význam týchto soľných panví pre sťahovavé vtáky sa bežne porovnáva s významom veľkých letísk, pretože sú skutočne uzlom pre migráciu vtákov pozdĺž Jadranu,“ dozvedáme sa od Igora.

Každý rok sem chodia načerpať sily tisícky vtákov, najmenej 252 druhov, z toho 20 ohrozených, a toto miesto má veľký význam aj pre ich rozmnožovanie. V rokoch 1926 až 1934 tu boli zriadené aj soľné závody, ktoré fungovali až do roku 2013. V roku 2019 bolo toto miesto vyhlásené za prírodný park a chránenú oblasť.

„Solana bola na svojom zenite inšpiratívnym príkladom toho, ako môžu ľudské aktivity a prírodné procesy skutočne prekvitať spoločne. Postup získavania morskej soli v Saline bol v súlade s prírodou a ľuďmi. Morská voda sa čerpala do rozsiahlych soľných panvíc, voda sa vplyvom slnka a vetra odparovala, soľ zostala a zbierala sa ručne,“ popisuje skúsený cestovateľ, pre ktorého sa Čierna Hora stala domovom.

Adrenalín v kaňone Međureč

Ak ste milovníkom adrenalínu a aktívneho dovolenkovania, nevynechajte kaňon Međureč. „Je najzaujímavejším kaňonom v Čiernej Hore. Nachádza sa neďaleko mesta Bar. Je v ňom 10 vodopádov. Najväčší je vysoký 32 metrov. Kaňon je dlhý asi 1,4 kilometra, prevýšenie má asi 150 metrov a jeho prechod trvá asi 3 až 4 hodiny. Nevyžaduje veľkú fyzickú zdatnosť,“ vysvetľuje nám Igor.

Vodopády Nijagara

Miestom, ktoré môžete navštíviť bezplatne a jednoznačne stojí za to, sú vodopády Nijagara na rieke Cijevna. Keďže v lete je v nich menej vody a občas dokonca vysychajú úplne, ideálny čas na ich návštevu je v jarných alebo jesenných mesiacoch.

Úžasné výhľady z Vidikovac Pavlova strana

Ak zatúžite po výhľadoch vyrážajúcich dych, Igor odporúča Vidikovac Pavlova strana. „Vyhliadka Pavlova strana sa nachádza nad meandrom rieky Crnojević. Vyviera z jaskyne Obodska pećina ako veľmi silný prameň. Začína prúdiť východným smerom, no po 3,5 kilometri sa stáča na sever, vo veľkom polkruhu prechádza na juhovýchodný smer a vlieva sa do Skadarského jazera,“ popisuje.

Zázrakom prírody je rieka Bojana/Buna

Pri prírodných krásach ešte chvíľu ostaneme. Vidieť sa oplatí aj rieku Bojana/Buna. Podľa Igorových slov je to skutočný zázrak prírody: „Zo Skadarského jazera/Liqeni i Shkodrës vyteká rieka Bojana/Buna, dlhá 44 kilometrov. Do mora sa vlieva neprirodzenou deltou Ada Bojana/Ada e Bunës. Je to prírodná rezervácia rastlín a živočíchov.“

Dozvedáme sa, že dno koryta, kým sa vleje do mora, je 2 metre pod hladinou mora (miestami dokonca až 5 metrov). Vďaka tomu je výnimočným prírodným fenoménom.

„Morská voda totiž napriek vysokému prietoku rieky preniká hlboko proti prúdu cez jej dno až do vyššie uvedeného jazera. Tým vzniká charakteristická dualita rieky. Jej koryto obsahuje slanú aj sladkú vodu. Morská slaná voda, ktorá je ťažšia, je na dne rieky,“ dodáva. V období dažďov a topenia snehu tečie rieka ako každá iná, z jazera do mora. V období sucha však rieka tečie späť, z mora do jazera. Je to obojsmerná rieka, jediná svojho druhu na svete.

Najstaršia nudistická pláž sveta

Keď už padla zmienka o mori, v zozname pokladov, ktoré musíte navštíviť, nesmie chýbať ani pláž. Igor chváli Plažu Ada Bojana/Ada e Bunës. Nájdete ju na konci najväčšej piesočnatej pláže v niekdajšej Juhoslávii. „Jej výnimočnosťou je jej zameranie na nudistov – je to najstaršia nudistická pláž sveta (z roku 1973), čo je s ohľadom na jej polohu v doposiaľ silne religióznom regióne Európy impozantné,“ dozvedáme sa zaujímavosť.

K pláži sa viažu aj zaujímavé legendy a toto miesto je čarovné aj vďaka tomu, že celé územie je nezvyčajne tiché. „Dokáže ľudí premeniť a upokojiť, prinavrátiť im nadšenie, vôľu, životnú energiu a silu do nového snaženia. Akoby aj nie, keď okrem spevu vtákov, zvuku vĺn, pohodlia vytváraného morským vánkom či cvrlikaním cvrčkov, nič neruší dovolenku na ostrove.“

Pláž, ktorá vás očarí pokojom

Ďalšou z možností je Crvena plaža nachádzajúca sa v meste Bar. Výnimočná je červenou farbou drobného štrku – šotoliny (nie je piesočnatá, ale ani kamenistá či lastúrová). Jedinečný nádych jej okrem červenkastého sfarbenia dodávajú okolité skalné útesy. Je teda malá, no nepochybne malebná.

Kláštor v jaskyni

Na zoznam miest, ktoré by ste počas návštevy Čiernej Hory nemali vynechať, patrí pravoslávny kláštor Dajbabe neďaleko mesta Podgorica. „Jeho Kostol Uspenje Presvete Bogorodice je zasvätený nanebovzatiu Panny Márie. Má nezvyčajnú polohu a vnútorné usporiadanie (vykopané pod zemou). Ako priestor pre kostol bol totiž využitý prirodzený útvar jaskyne,“ vysvetľuje Igor.

Priestranná vstupná veranda s dvoma zvonicami je jedinou viditeľnou časťou kostola mimo jaskyne. Kostol bol postavený v roku 1897 na základe zázračnej vízie, ktorú mal pastier Petko, dozvedáme sa.

„Zakladateľom a prvým opátom tohto rodu bol ctihodný Simeon Popović (? – 1941). Až do svojej smrti pracoval na maľovaní interiéru kostola, pričom výjavy prispôsoboval prirodzenému tvaru jaskyne,“ dodáva. Vstupné na toto miesto sa neplatí žiadne.

Jedno z najkrajších mestečiek Čiernej Hory

Výlet po čiernohorských skrytých pokladoch zakončíme mestečkom Rijeka Crnojevića na rieke Crnojević. Podľa Igora je jedným z najkrajších mestečiek v Čiernej Hore vôbec. „V meste sa zachovali pozostatky historických budov z čias vládcu regiónu Zeta menom Ivan Crnojević (1465 – 1490), ako napríklad pivnica dávno zničenej budovy, ktorá súvisí s pôsobením tlačiarne Obodska štamparija, kde bola v roku 1494 vytlačená prvá kniha v cyrilike a prvá kniha v srboslovanskom jazyku menom Oktoih prvoglasnik,“ vysvetľuje sprievodca.

„Okrem toho bola v tomto meste otvorená prvá lekáreň v Čiernej Hore a tiež prvá zbrojná dielňa. Začiatkom 20. storočia vyrábala miestna továreň Marica perleť z rybích šupín. Počas 19. a na začiatku 20. storočia bolo mesto Rijeka Crnojevića najväčším čiernohorským prístavom a popredným obchodným centrom. Pôžitok z návštevy tohto mesta dopĺňa bohatá gastronomická ponuka autentických rybích špecialít, tematické prechádzky a jazda na kajaku,“ láka Igor na potulky krajinou, ktorú mnohí dovolenkári prehliadajú, a to napriek tomu, že jednoznačne má čo ponúknuť.