Chorvátsko čaká extrémny nápor ľudí: Úrady varujú pred dopravným kolapsom a prosia obyvateľov, aby zostali doma

V chorvátskom hlavnom meste Záhreb sa v sobotu 5. júla uskutoční megakoncert, ktorý môže spôsobiť totálny dopravný kolaps. Podujatie má pritiahnuť približne pol milióna ľudí, čo je obrovské číslo aj na pomery veľkých európskych akcií.

Na pódiu vystúpi Marko Perković, jeden z najznámejších chorvátskych spevákov, ktorého kariéra je však dlhodobo spájaná s kontroverziami vďaka nacionalistickému obsahu jeho piesní. Ako pripomína web DW, viaceré jeho koncerty v zahraničí boli z tohto dôvodu zrušené.

Ako informuje web Dnevnik, chorvátska polícia a mestské úrady sa pripravujú na mimoriadnu záťaž v doprave. Záhreb zároveň očakáva tisíce bežných letných turistov, čo situáciu ešte zhorší. Už niekoľko dní vopred preto platia mimoriadne opatrenia.

V meste vzniknú tri veľké zóny uzávierok

Prvé dopravné obmedzenia začnú už v noci z piatka na sobotu. Podľa Andra Pavunu, ktorý vedie záhrebský úrad pre samosprávu, dopravu a bezpečnosť, budú niektoré ulice uzatvárané z bezpečnostných dôvodov.

Mesto vytvorí tri hlavné zóny uzávierok. Najväčšia z nich môže zasiahnuť aj zjazdy z diaľnice a mestského obchvatu. Pavuna ďalej pre portál Danas uviedol, že táto fáza je pripravená ako rezerva a aktivovaná bude len v prípade, že si to situácia skutočne vyžiada.

V sobotu autom radšej nikam nechoďte, varuje mesto

Chorvátsky autoklub HAK odporúča všetkým motoristom, aby si pred cestou do Záhrebu vopred overili aktuálne dopravné informácie. Vedenie mesta však apeluje ešte ostrejšie. Ľudia by podľa úradu vôbec nemali počítať s tým, že v sobotu niekam pôjdu autom. Podľa Pavunu by mali zostať doma alebo využiť hromadnú dopravu.

„Nerátajte s tým, že pôjdete na výlet alebo do obchodu a bezpečne sa vrátite. V sobotu do mesta autom jednoducho nechoďte,“ uviedol Pavuna. Na otázku, ako sa návštevníci koncertu dostanú do mesta a kde budú môcť zaparkovať, priznal, že odpoveď nepozná.