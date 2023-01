Chce, aby bola druhá séria ešte temnejšia: Jenna Ortega opísala, čo očakáva od pokračovania seriálu Wednesday

Od premiéry seriálu Wednesday, ktorý zaznamenal na streamovacej službe Netflix obrovský úspech, prešiel už nejaký ten čas. Ako ukazujú čísla FlixPatrolu, stále sa drží na prvých miestach sledovanosti v krajinách po celom svete. Fanúšikovia už netrpezlivo čakajú na potvrdenie príchodu druhej série. Herečka Jenna Ortega zatiaľ prezradila svoje predstavy o tom, čo od nej očakáva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás už informovali, k druhej sérii seriálu Wednesday sa vyjadrili aj producenti Alfred Gough a Miles Millar, a pre Variety prezradili, že majú pripravený náčrt deja až na tri či štyri série. Gough vysvetlil, že ak sa jej vznik potvrdí, chcel by sa zaoberať priateľstvom Wednesday s Enid Sinclair a charakterom tejto postavy. „Seriál je vlastne o dievčati, ktoré vidí svet čiernobielo a učí sa, že existujú aj odtiene šedej,“ opísal Wednesday.

Millar k predstavám o tom, ako by mohlo vyzerať pokračovanie dodal, že by chcel dať väčší priestor aj ostatným členom rodiny Addamsovcov. Predovšetkým vzťah medzi Morticiou a Wednesday je podstatný, a tak by mohol dostať svoj priestor.

Jenna Ortega chce, aby bola temnejšia

Okrem spomínanej dvojice producentov svoje predstavy opísala aj Jenna Ortega, ktorá v seriáli stvárnila hlavnú hrdinku. V rozhovore pre Entertainment Tonight prezradila, že chce, aby bola druhá séria ešte temnejšia ako prvá.

„Chcela by som, aby pokračovala skôr v prúde antihrdinu, než typického hrdinu,“ povedala Ortega. Tak isto by si želala, aby išla viac do hĺbky. Či sa tak naozaj stane, uvidíme, ak pokračovanie tohto seriálového hitu dostane zelenú.

Jenna Ortega zaznamenala vďaka tejto úlohe Wednesday obrovský úspech a jej fanúšikovská základňa sa značne rozšírila napríklad aj na Instagrame, kde ju aktuálne sleduje viac ako 35 miliónov ľudí. Najbližšie ju môžete vidieť v šiestom pokračovaní Vreskota.