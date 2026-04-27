Nehoda autobusu a áut: Pri Piešťanoch došlo k zrážke, zranených je viacero ľudí. Zasahujú všetky zložky

Lucia Mužlová
TASR
Na výjazde z Piešťan do Trebatíc došlo k zrážke autobusu a osobných áut. Podľa prvotných informácií z miesta nehody zranenia utrpelo viacero osôb. Cesta je úplne neprejazdná. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka. „Bližšie informácie prinesieme, keď to situácia umožní,“ ozrejmili z polície.

Podľa Hasičského a záchranného zboru malo k nehode dôjsť v pondelok krátko pred 9.00 h. „Zasahujúci hasiči pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia vyslobodili z jedného z vozidiel dve zakliesnené osoby. Obe osoby utrpeli zranenia a spolu s ďalšími zranenými boli odovzdaní do opatery zdravotníkov,“ ozrejmili.

7 ranených osôb

Jednu osobu záchranári transportovali do nemocnice vrtuľníkom. „Celkovo bolo účastníkmi nehody 16 osôb, pričom viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na mieste zasahujú hasiči z Piešťan a Hlohovca s tromi kusmi hasičskej techniky,“ doplnili.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová, pri dopravnej nehode zasahuje päť pozemných ambulancií a záchranársky vrtuľník. „Podľa aktuálnych informácií je na mieste sedem zranených osôb, zásah aktuálne prebieha, ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné,“ ozrejmila.

Polícia prosí o pomoc: Hľadajú iba 14-ročné dievča. Evelin odišla z domu a zľahla sa…

