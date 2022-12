Zabudnite na Wednesday: Jenna Ortega bude vo Vreskote 6 pred vrahom utekať aj v preplnenom metre

Kým sa neobjavila v multiúspešnom hite z dielne Netflixu a Tima Burtona, vedel o Jenne Ortege len málokto. Jej hviezda vďaka seriálu Wednesday stúpa na vrchol, no popularitu si obľúbená mladá herečka začala získavať aj vďaka účinkovaniu v piatom pokračovaní kultovej hororovej série Vreskot (Scream). Už čoskoro sa objaví v ďalšom, v poradí už šiestom Vreskote, ktorý najnovšie dostal prvý trailer.

Úspech, ktorý nikto nečakal

Po tom, čo sa médiami prehnali informácie o vzniku piateho filmu zo série Vreskot, skalní fanúšikovia neverili, že sa novému tímu tvorcov podarí vytvoriť vydarené pokračovanie. Mali na to niekoľko dôvodov. Hororový subžáner slasherov bol totiž podľa mnohých už dávno mŕtvy, všetci už všetko videli a nikoho už predsa nezaujíma v podstate rovnaká dejová línia, ktorá sa obmieňa len počtom mŕtvych postáv.

Navyše, Vreskot (číslo 5 v názve filmu z roku 2022 zmizlo) už nemal pôvodného režiséra, keďže Wes Craven zomrel v roku 2015 po boji so zákernou chorobou a scenárista Kevin Williamson, ktorý za vznikom tejto filmovej série stál, sa rozhodol zostať už len vo funkcii poradcu a výkonného producenta.

Dvojica tvorcov v zložení Tyler Gillett a Matt Bettinelli-Olpin ale všetkým vytreli kocúra, keď ich Vreskot (2022) do kín dorazil. Stal sa z neho finančný hit, a tak nebolo prekvapením, že sa skoro po premiére začali objavovať reči o možnom pokračovaní. Napokon aj duo nových tvorcov oživenie Vreskotu plánovalo ako novú trilógiu. Ohlásenie Vreskotu 6 (Scream VI) prišlo prakticky len pár týždňov po premiére päťky a dočkáme sa ho už v marci 2023.

Nový film, nové pravidlá tentokrát v New Yorku

Tvorcovia, rovnako ako v prípade Vreskotu 5, opäť stavajú na istotu. V predchádzajúcom filme predstavili kvantum nových zaujímavých postáv, ktoré boli svojou minulosťou prepojené na postavy z pôvodného filmu z roku 1996. Doplnilo ich, samozrejme, trio hlavných hrdinov, ktoré celú hororovú sériu spopularizovalo (Neve Campbell, David Arquette a Courteney Cox, ktorí si zahrali svoje pôvodné postavy) a tvorcovia sa rozhodli nielen staviť na istotu, ale aj riskovať. A tento risk sa vydaril.

Vo Vreskote 6 sa vracajú preživší z predchádzajúceho filmu, no tentokrát sa z legendárneho Woodsboro (v tomto mestečku sa odohrávali 3 filmy zo série) presunieme do mesta, ktoré nikdy nespí. Maskovaný vrah tak bude vyvádzať a naháňať ústredné kvarteto hlavných hrdinov v New Yorku, pričom úlohou divákov bude najmä zistiť, kto ich chce zabiť tentokrát a či má na to pádny dôvod. Svoje postavy si tak zopakujú Jenna Ortega (Tara), Melissa Barrera (Sam), Jasmin Sawoy Brown (Mindy) a Manson Gooding (Chad).

Sekundovať im bude aj jediná vracajúca sa postava zo všetkých dielov série Courteney Cox (Gale Weathers), ale napríklad aj herečka Hayden Panettiere, ktorá bola predstavená v postave Kirby Reed vo Vreskote 4.

Prvý trailer prišiel 4 mesiace pred premiérou filmu

Veľa o chystanom Vreskote 6 známe nie je, no tvorcovia sa po mesiacoch dohadov konečne rozhodli fanúšikom série ukázať aspoň malý náznak toho, čo ich čaká. A podľa len včera zverejnenej upútavky to vyzerá tak, že sa opäť máme na čo tešiť. Maskovaný vrah vezme Manhattan doslova útokom a je len veľmi ťažké odhadnúť, kto pred ním unikne a prežije a kto nie. Upútavku si môžete pozrieť nižšie.

Vreskot 6 (Scream VI) sa do kín dostane 10. marca 2023 a okrem vyššie spomínaných v ňom uvidíme aj mená ako Samara Weaving (Ready or Not), Tony Revolori (MCU Spider-Man), Jack Champion (Avatar: The Way of Water), Henry Czerny (Ready or Not, Mission: Impossible), Liana Liberato (Stuck In Love), Devyn Nekoda (Backstage), Dermot Mulroney (Arrested Development) či Josh Segarra (She-Hulk, Arrow).

Predstaviteľka hlavnej postavy, okolo ktorej sa točili predchádzajúce diely, herečka Neve Campbell, si rolu Sidney Prescottovej tentokrát nezahrá. Dôvodom jej neúčasti na projekte boli finančné nezhody, podľa jej slov jej tvorcovia ponúkali veľmi malý honorár na to všetko, čo tejto frančíze za celú jej históriu dala. Tvorcovia sľúbili, že jej neúčasť vo filme bude vysvetlená rozumne.