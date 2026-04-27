Objavili stratený poklad, ktorý ukradli nacisti: Má obrovskú hodnotu. Expertka si stojí za svojím

Expertka na ukradnuté hudobné nástroje Pascale Bernheimová pravdepodobne vo Francúzsku objavila ukradnuté stradivárky v hodnote asi 10 miliónov dolárov. TASR o tom píše podľa správy AFP.
Nález sa podaril na základe článku v miestnych alsaských novinách. V nich sa uvádzalo, že počas vystúpenia v meste Colmar neďaleko nemeckých hraníc hral huslista Emmanuel Coppey na niekoľkých starých husliach. Prvé vyrobil Nicolo Amati v roku 1624, druhé Antonio Guarneri v roku 1735 a tretie Antonio Stradivari v roku 1719, uviedli Les Dernieres nouvelles d’Alsace. „Som absolútne presvedčená, že sú Lauterbachove,“ čo je meno huslí podľa jedného z ich prvých majiteľov, povedala Bernheimová agentúre AFP.
Legendárne husle
Antonio Giacomo Stradivari (1648 – 1737) z talianskej Cremony v roku 1719 oficiálne vyrobil deväť huslí, z nich dvoje sa považujú za nezvestné – Lauterbachove a Lautenschlagerove. Lautenschlagerove však majú zadnú časť z dvoch kusov dreva a nie z jedného, ako Lauterbachove, uvádza Le Parisien. Nacisti ich ukradli vo Varšave v roku 1944, potom boli počas studenej vojny vo východnom Nemecku a naposledy vo Francúzsku začiatkom 90. rokov, píše denník Le Parisien.
Producent klasických koncertov Emmanuel Jaeger ešte v roku 2017 kontaktoval Bernheimovú, aby vystopovala pôvod huslí, ktoré mal reštaurátor huslí Jean-Christophe Graff zo Štrasburgu. Podľa zosnulého britského znalca Charlesa Beara to boli ukradnuté husle zo Stradivariho takzvaného zlatého obdobia, povedala Bernheimová.
Podľa francúzskej expertky pochádzajú zo zbierky hudobných nástrojov poľského priemyselníka Henryka Grohmana, ktorý zomrel v roku 1939. Podľa jeho závetu sa nástroje mali sprístupniť verejnosti, počas vojny ale časť z nich zmizla a ich osudy sa riešia doteraz. S istotou treba potvrdiť aj pôvod údajných Lauterbachových huslí.
„Pokiaľ viem, Beare husle dvakrát preskúmal a potom podstúpil dendrochronologickú analýzu“ na určenie veku drevených predmetov, povedala Bernheimová. Na žiadosť AFP o komentár producent koncertu Jaeger ani reštaurátor Graff nereagovali. Podľa Jaegera sa však Bernheimová mýli. „Pokiaľ viem, toto nie sú ukradnuté husle,“ povedal vo štvrtok pre noviny Alsace. Tvrdí, že husle, ktoré hrali na koncerte, boli ďalšie zo stradivárok vyrobených v roku 1719.
Bernheimová ostala neoblomná. „Ak sú to naozaj stradivárky z roku 1719, a nie Lauterbachove, tak ktoré z nich to sú?“ spýtala sa. Stradivari vyrobil asi 1000 strunových nástrojov, z ktorých sa zachovalo asi 600 kusov. Stradivárky Joachim–Ma sa vo februári 2025 vydražili na aukcii Sotheby’s v New Yorku za 11,3 milióna dolárov a rekordné Lady Blunt v roku 2011 za 15,9 milióna dolárov.
