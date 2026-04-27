Odmietala šoubiznis, no teraz urobila výnimku: Dcéra Andrey Verešovej po náročnom roku všetkým vyrazila dych

Foto: Instagram (andreaveresovaofficial)

Frederika Lyžičiar
Svojou krásou očarili každého.

Na Bratislavských módnych dňoch sa odohral moment, ktorý nebol len o móde, ale aj o prekonávaní vlastných hraníc.

Modelka Andrea Verešová zverejnila na Instagrame zábery z módneho móla, kde sa po jej boku prvýkrát objavila aj dcéra Vanesa. Tá zaujala prirodzenou eleganciou, hoci má za sebou náročné obdobie spojené so zdravotnými komplikáciami.

Ich spoločné vystúpenie nebolo len o móde, ale najmä o prekonávaní náročného obdobia. Vanesa, ktorú si verejnosť spája so zasneženými svahmi, po sérii zranení na chvíľu odložila snoubord a vymenila ho za módne mólo. Tým ukázala odvahu vykročiť novým smerom a vyskúšať niečo úplne iné.

Silný moment na móle a náročná cesta športovkyne

„Včera sme zažili výnimočný večer – po prvýkrát vystúpila na móle aj moja dcéra Vanesska. Bol to pre nás obe veľmi silný a emotívny zážitok,“ priznala na úvod Andrea Verešová. Naznačila aj to, že za týmto momentom sa skrýva oveľa dlhšia a náročnejšia cesta. „Žiare reflektorov ani pozlátko šoubiznisu ju nikdy nelákalo. Naopak sa fotoaparátom a záujmu médií vždy vyhýbala,“ priblížila.


Vanesa sa dlhé roky venovala snowboardingu na vrcholovej úrovni a reprezentovala Česko. „Zažila veľa úspechov tak v európskych, ako aj vo svetových súťažiach či na olympiáde v Kórei,“ doplnila jej mama. Uplynulý rok však priniesol zásadný zlom. „Prešla si veľmi náročným obdobím po fyzickej aj psychickej stránke. Štyri zlomeniny za jeden rok,“ uviedla Verešová.

Nasledovali operácie, mesiace liečby aj návratu späť do bežného života. „Šport, ktorý milovala a ktorému obetovala veľkú časť života, musel na čas ustúpiť do úzadia,“ dodala.

Odvaha skúsiť niečo nové

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac