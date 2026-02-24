Hviezda Stranger Things prichádza do ďalšieho seriálového hitu Netflixu. O tomto sa nám ani nesnívalo

Fanúšikovia seriálu Wednesday majú dôvod na radosť. Začína sa nakrúcanie 3. série a tvorcovia odhalili, na aké herecké hviezdy sa môžeme tešiť.
Netflix sa v novej ukážke podelil s obsadením pripravovanej novej série Wednesday. A fanúšikovia dali jasne najavo svoje nadšenie.
Samozrejme, nebude chýbať Jenna Ortega v hlavnej úlohe ikonickej Wednesday, do roly jej rodičov Morticie a Gomeza sa vrátia Catherine Zeta-Jones a Luis Guzmán, no objaví sa aj nejaké to prekvapenie.
Rider, Ortega a Burton znova spolu
Búrlivé ohlasy vyvolalo pripojenie sa herečky Winony Rider k obsadeniu, čo znamená, že sa pri jeho tvorbe opäť stretne s Jennou Ortegou a Timom Burtonom, ktorý je jedným z tvorcov. Toto obľúbené trio sa už objavilo pohromade pri natáčaní snímky Beetlejuice Beetlejuice, ktorá mala premiéru v roku 2024 a vrátila sa po viac ako 35 rokoch.
To bol zároveň posledný filmový projekt, v ktorom sa Ryder objavila. Medzičasom sme ju však mohli vidieť v populárnom seriáli Stranger Things, takže je na Netflixe už ako doma.
Fanúšikovia herečky sú z tohto kroku a jej opätovného spojenia s Timom Burtonom nadšení. „Winona Ryder a Tim Burton, to bude mega,“ stojí v jednej z množstva pozitívnych reakcií. „Bude to Wednesday 3 alebo Beetlejuice 3?“ zavtipkoval niekto ďalší. Mnohí zas jednoducho priznali, že sa na pokračovanie seriálu Wednesday proste tešia.
