Hviezda Stranger Things prichádza do ďalšieho seriálového hitu Netflixu. O tomto sa nám ani nesnívalo

Wednesday
Obľúbená trojica hviezd sa opäť spája, a to v seriáli, ktorý diváci zbožňujú.

Fanúšikovia seriálu Wednesday majú dôvod na radosť. Začína sa nakrúcanie 3. série a tvorcovia odhalili, na aké herecké hviezdy sa môžeme tešiť. 

Netflix sa v novej ukážke podelil s obsadením pripravovanej novej série Wednesday. A fanúšikovia dali jasne najavo svoje nadšenie.

Samozrejme, nebude chýbať Jenna Ortega v hlavnej úlohe ikonickej Wednesday, do roly jej rodičov Morticie a Gomeza sa vrátia Catherine Zeta-Jones a Luis Guzmán, no objaví sa aj nejaké to prekvapenie.

Rider, Ortega a Burton znova spolu

Búrlivé ohlasy vyvolalo pripojenie sa herečky Winony Rider k obsadeniu, čo znamená, že sa pri jeho tvorbe opäť stretne s Jennou Ortegou a Timom Burtonom, ktorý je jedným z tvorcov. Toto obľúbené trio sa už objavilo pohromade pri natáčaní snímky Beetlejuice Beetlejuice, ktorá mala premiéru v roku 2024 a vrátila sa po viac ako 35 rokoch.

To bol zároveň posledný filmový projekt, v ktorom sa Ryder objavila. Medzičasom sme ju však mohli vidieť v populárnom seriáli Stranger Things, takže je na Netflixe už ako doma.

Fanúšikovia herečky sú z tohto kroku a jej opätovného spojenia s Timom Burtonom nadšení. „Winona Ryder a Tim Burton, to bude mega,“ stojí v jednej z množstva pozitívnych reakcií. „Bude to Wednesday 3 alebo Beetlejuice 3?“ zavtipkoval niekto ďalší. Mnohí zas jednoducho priznali, že sa na pokračovanie seriálu Wednesday proste tešia.

