Z 20 dní dovolenky až 138 dní voľna. Prehľad sviatkov v roku 2023 aj s tipmi, ako si ho rozumne rozplánovať

Rok má 365 dní, no keď tento údaj porovnáme s 20 dňami dovolenky, ktoré pracujúci ľudia bežne na Slovensku majú, neznie to vôbec dobre. Čo keby sme vám namiesto čísla 20 povedali, že tento rok môžete mať až 138 dní voľna, úplne bez práce? Dôležité však je aj plánovanie — viac si predsa užijete 4 dni voľna v rade ako jednodňové voľno kedykoľvek. Práve preto sme pripravili veľký prehľad, ktorý vám ukáže, ako môžete zo svojej relatívne krátkej dovolenky vyťažiť čo najviac a rozdeliť si ju rovnomerne na celý rok.

Pri našich výpočtoch sme rátali sme so zamestnancom, ktorý bežne nepracuje počas víkendov a má nárok na štyri týždne dovolenky — teda je mladší ako 33 rokov, trvalo sa nestará o dieťa alebo nie je pedagogickým či výskumným pracovníkom. Štyri týždne dovolenky sa rovnajú 20 dňom voľna.

Január – 10 dní voľna

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. január (nedeľa) – Deň vzniku Slovenskej republiky

6. január (piatok) – Zjavenie Pána (Traja králi)

Uplynulé sviatky aj so Silvestrom padli na víkend a podobne to je aj s Dňom vzniku Slovenskej republiky, ktorý si pripomíname v nedeľu. Nemusíte však zúfať, pretože štart do Nového roka bude napriek tomu príjemný. Už prvý piatok tohto roka si môžete užiť pracovné voľno a tešiť sa na predĺžený víkend. Celkovo január prinesie aj s víkendami 10 voľných dní.

Február – 8 víkendových dní

Druhý mesiac v roku je najkratším a neprináša ani žiadne sviatky či dni pracovného pokoja. Rok 2023 je nepriestupný, a teda má iba 28 dní. Môžete sa však tešiť aspoň na štyri víkendy, čo znamená celkovo 8 voľných dní. Ak sa na to pozrieme z iného uhla, takmer tretinu mesiaca môžete stráviť mimo pracovných povinností.

Marec – 8 víkendových dní

Podobne to s voľnými dňami vyzerá aj v marci, kedy na nás čakajú štyri víkendy a osem voľných dní. Nemusíte však zúfať, v ďalších mesiacoch si budete môcť vychutnať viac voľna.

Apríl – 16 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 7. apríl – Veľký piatok

10. apríl – Veľkonočný pondelok

Apríl prinesie až päť víkendov, čo znamená 10 voľných dní. Druhý týždeň si pripomenieme Veľký piatok a Veľkonočný pondelok, čo znamená štvordňový predĺžený víkend. Ak túžite po dovolenke práve v tomto príjemnom jarnom období a obetujete 4 dni dovolenky pred alebo po Veľkej noci, čaká na vás celkovo 8 voľných dní v rade, a to znamená, že môžete vyraziť aj na nejaký výlet. Vďaka tomu si budete môcť vychutnať v tomto mesiaci až 16 voľný dní.

Máj – 10 dní voľna

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. máj (pondelok) – Sviatok práce

8. máj (pondelok) – Deň víťazstva nad fašizmom

Dobrou správou je, že májové sviatky tento rok padli na pondelky, čo znamená, že dva týždne po sebe si môžete vychutnať predĺžené víkendy. Aj tu platí, že podobne ako v predchádzajúcom mesiaci, si môžete zobrať 4 dni dovolenky a stráviť doma celkovo až 8 voľných dní v rade. My si ich však ešte ušetríme na ďalšie mesiace, aby sme ich rovnomerne rozplánovali na celý rok.

Jún – 8 víkendových dní

V júni je už leto cítiť vo vzduchu, no čo sa týka pracovného voľna, treba sa uspokojiť so štyrmi víkendami, ktoré prinesú 8 voľných dní.

Júl – 15 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 5. júl (streda) – Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Júl prinesie jeden sviatok, ktorý tento rok pripadá na stred týždňa. Vďaka tomu môžete v tomto mesiaci dobre narábať so svojou dovolenkou. Môžete si vziať napríklad dva dni voľna pred Sviatkom svätého Cyrila a Metoda alebo po ňom. Vďaka tomu si vychutnáte predĺžený — päťdňový víkend iba za dva dni dovolenky. Prípadne si môžete zobrať voľno počas všetkých štyroch dní. Ak k tomu prirátame päť júlových víkendov, môžete mať až polovicu tohto horúceho mesiaca voľnú.

August – 10 dní voľna (1 deň dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 29. august (utorok) – Výročie SNP

Výročie Slovenského národného povstania spadá tento rok na utorok a ak si zoberiete v pondelok predtým dovolenku, čaká vás predĺžený víkend. Celkovo si v letnom auguste tak budete môcť vychutnať 10 dní voľna.

September – 15 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. september (piatok) – Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. september (piatok) – Sedembolestná Panna Mária

V máji padnú dva sviatky na pondelok a v septembri zas na piatok. A to znamená iba jedno — ďalšie predĺžené víkendy. September je navyše stále vhodným mesiacom, či už na dovolenku u nás alebo na cestovanie k moru. Ak si teda v septembri zoberiete 4 dni dovolenky, čaká vás 9 dní voľna v rade. A to je ideálna možnosť na to vyraziť za zážitkami.

Október – 9 dní voľna

Október neprinesie žiaden sviatok, zato však môžete očakávať štyri a pol víkendu, čo znamená 9 voľných dní. Nasledujú však posledné mesiace v roku — november a december, kde si budete môcť užiť voľna oveľa viac.

November – 12 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. november (streda) – Sviatok všetkých svätých

17. november (piatok) – Deň boja za slobodu a demokraciu

Sviatok všetkých svätých tentokrát padne na stredu a môžete si zobrať nasledujúce dva dni dovolenky, čím si skrátite pracovný týždeň a predĺžite dni voľna. 17. november navyše zabezpečí ďalší predĺžený víkend.

December – 17 dní voľna (5 dní dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 24. december (nedeľa) – Štedrý deň

25. december (pondelok) – Prvý sviatok vianočný

26. december (utorok) – Druhý sviatok vianočný

December je opäť tu a keďže sme s dovolenkovými dňami hospodárili rozumne, môžeme si užiť voľno aj pred koncom roka.

Štedrý deň oslávime v nedeľu, čo znamená, že dva vianočné dni budú nasledovať v pondelok a utorok. Môžete si zobrať dovolenku napríklad 3 dni medzi sviatkami a dva pred nimi, čo vám zabezpečí 11 dní v rade bez práce.

December navyše prinesie až päť víkendov a ak by ste sa nechali inšpirovať týmto článkom, môžete mať v poslednom mesiaci roka až 17 dní voľna. To znamená, že počas decembra by ste v práci teoreticky strávili iba 14 dní.