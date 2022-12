Takto môže vyzerať pokračovanie hitu Wednesday: Tvorcovia pripravili až 4 série a prezradili, na čo sa chcú zamerať

Fanúšikovia seriálového hitu Wednesday streamovaciu službu Netflix prosia o ďalšiu sériu. Ešte nie je potvrdená, avšak producenti Alfred Gough a Miles Millar prezradili, že majú pripravený náčrt deja až na tri či štyri série, informuje Comic Book Resoursces s odvolaním na rozhovor pre Variety.

Článok pokračuje pod videom ↓

Miles Millar vysvetlil spôsob, akým pristupujú k tvorbe seriálov a prezradil, že vždy myslia dopredu. To znamená, že v ideálnom prípade nepočítajú iba so vznikom jednej série, ale majú pripravené aj prípadné pokračovanie. A keďže je seriál úspešný, diskusie o ďalších sériách sú na mieste.

Majú jasnú predstavu o tom, ako by mohli vyzerať ďalšie série

„Vždy sa snažíme vytvoriť dejové línie aspoň na tri či štyri série,“ povedal a opísal, že musia byť zároveň dostatočne otvorené, aby sa dali prispôsobovať a meniť podľa potreby.

„Určite máme celkom jasnú predstavu o tom, čo chceme robiť v ďalších sériách,“ dodal na margo pokračovaní seriálu Wednesday.

A o čom by mohla byť 2. séria?

Alfred Gough prezradil, že ak sa jej vznik potvrdí, chcel by sa zaoberať priateľstvom Wednesday s Enid Sinclair a charakterom tejto postavy. „Seriál je vlastne o dievčati, ktoré vidí svet čiernobielo a učí sa, že existujú aj odtiene šedej,“ opísal Wednesday.

Millar k predstavám o tom, ako by mohlo vyzerať pokračovanie dodal, že by chcel dať väčší priestor aj ostatným členom rodiny Addamsovcov. Predovšetkým vzťah medzi Morticiou a Wednesday je podstatný, a tak by mohol dostať svoj priestor.

Obrovský úspech

Netflix ešte oficiálne nepotvrdil príchod 2. série. Obrovský úspech seriálu aj očakávania divákov im však jasne hrajú do karát a vyzerá to, že by mohla byť realitou. What´s on Netflix uvádza, že sa očakáva, že Wednesday by mohol byť na 2. sériu obnovený už čoskoro.

Netflix pre pár dňami informoval na Twitteri o obrovskom úspechu, ktorý sa seriálu Wednesday podaril. Nachádzal sa na prvom mieste sledovanosti v 83 krajinách po celom svete, čím dorovnal rekord štvrtej série Stranger Things. Okrem toho má na svojom konte ďalšie prvenstvo, a to v podobe počtu hodín sledovanosti. Od svojho uvedenia bol streamovaný neuveriteľných 341,2 miliónov hodín.