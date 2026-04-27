Keď nejaký obraz poburuje pani ministerku, nevystavia ho: Maďarič upozornil, že Šimkovičová nič nové nepriniesla

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Kultúra podľa exministra Maďariča upadá. Hovorí o chaose, politickom vplyve aj ohrození regiónov.

V relácii interezu 1 na 1 moderátorky Karolíny Piliarovej bol hosťom bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý otvorene pomenoval problémy, ktoré podľa neho vznikli po zmenách na ministerstve kultúry.

V rozhovore sa okrem iného venoval aj ideologickým vyjadreniam, personálnym zásahom aj zmenám vo fungovaní Fondu na podporu umenia, ktoré podľa Maďariča zásadne ovplyvnili fungovanie kultúrneho sektora.

Ideologické vyjadrenia vyvolali napätie

Podľa bývalého ministra sa problém začal ešte na úrovni verejných vyhlásení, ktoré naznačili selektívny prístup ku kultúre. „Táto garnitúra v oblasti kultúry poškodzuje kultúru, poškodzuje ju na rôzne spôsoby. Vniesla do kultúry také veľmi militantné vyjadrenia o tom, že budú podporovať len to, čo je normálne, alebo že len taká kultúra bude môcť byť a žiadna iná. Čiže to bol taký úvod, kde sa dalo tušiť, asi kam to pôjde, alebo že určité typy kultúry jednoducho nebudú podporované a priori. Čo znamená, že keď sa objaví nejaká tematika LGBT náhodou, tak to ani za svet. Alebo že nejaký obraz poburuje pani ministerku, tak ten by nemal byť vystavaný. To boli prvé signály.“

Tieto výroky podľa neho vyvolali obavy v kultúrnej obci a naznačili ďalší vývoj.

Personálne zmeny sprevádza kritika

Maďarič tvrdí, že po úvodných vyjadreniach nasledovali konkrétne kroky, ktoré podľa neho oslabili fungovanie rezortu. Poukazuje najmä na výmeny vo vedení inštitúcií a absenciu pozitívnych výsledkov.

„To boli prvé signály, ktoré výrazne vyrušili veľkú časť kultúrnej verejnosti. Potom prišli konkrétne kroky, začali sa deštruovať podľa mňa dovtedy dobre fungujúce fondy a robili sa mnohé personálne zmeny na čele inštitúcií pod ministerstvom kultúry, podľa mňa neodôvodnené alebo slabo odôvodnené. Namiesto odvolaných prichádzali amatéri a postupne sa zhoršovala atmosféra v kultúre. Dôsledky sú skôr poškodzujúce. Zároveň neprišlo nič pozitívne. Ťažko povedať, čo vlastne vylepšili. Skôr veci narúšajú a kazia, ale nič nové neprinášajú.“

Fond na podporu umenia podľa neho stratil rovnováhu

Výraznú časť kritiky smeroval aj na zmeny vo Fonde na podporu umenia. Ide podľa neho o kľúčový nástroj podpory nezávislej kultúry, ktorý každoročne spracúva tisíce žiadostí z celého Slovenska.

Maďarič vysvetlil, že pôvodne rozhodovali o podpore odborné komisie, ktoré projekty posudzovali transparentne a na základe hodnotenia. Po zmene sa však ich kompetencie obmedzili a rozhodovanie sa presunulo na radu fondu. „Väčšina členov rady dostala právo rozhodovať, čo bude a čo nebude podporené. To je podstata veci.“ Podľa jeho slov sa tým oslabila úloha odborníkov a v praxi dochádza aj k nerešpektovaniu ich stanovísk či k rušeniu už fungujúcich programov.

Regionálna kultúra čelí neistote

Zmeny podľa bývalého ministra zasahujú najmä regióny, kde kultúrne aktivity často stoja na podpore z fondu.

„Hovorilo sa, že regióny sa doteraz nepodporovali, no zároveň sa zrušila výzva, ktorá bola na ne zameraná. To znamená, že dnes majú možnosť nerešpektovať expertov a zároveň aj rušiť programy.“ Podľa neho môže mať výpadok podpory výrazný vplyv na komunitný život a aktivity v menších mestách a obciach.

„Je to prípad od prípadu, ale vždy to stojí na ľuďoch. Kultúrne centrá fungujú vďaka iniciatíve miestnych komunít. Keď nemajú podporu, fungujú len v obmedzenom režime. Ak ju dostanú, dokážu do menších miest priniesť divadlo, hudbu či literatúru. Teraz, keď peniaze nedostanú, niektorí možno prežijú, ale obmedzia činnosť. Je to veľký hazard s ľudskou kreativitou. Videli sme pritom rozkvet aj tam, kde kultúra predtým nebola dostupná. Ťažko sa tvorí a veľmi ľahko sa ničí.“

Problémy pri obnove pamiatok sú rôzne

V závere rozhovoru prišla reč aj na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré poukazujú na nedostatky pri obnove viacerých významných objektov. „Ide o rôzne typy problémov. Iný problém je Národná galéria, iný Krásna Hôrka a iný Spišský hrad. Každý prípad je iný.“ Zároveň dodal, že jednotlivé projekty je potrebné posudzovať samostatne.

„Národná galéria je dokončená a rekonštrukcia je podľa mňa urobená dobre. Neviem, aké konkrétne pochybenia tam našli. Pri Spišskom hrade som ešte vyčlenil peniaze na sanáciu havarijného stavu, no neviem, prečo sa nepoužili.“

