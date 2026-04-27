Svojich ľudí posiela na smrť, aby ukázal vernosť Putinovi. V boji proti Ukrajine zomreli tisícky Severokórejčanov

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR

Severokórejský vodca Kim Čong-un uviedol, že jeho krajina bude naďalej podporovať politiku Ruska. S ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom hovoril o medzinárodnej politickej situácii, oznámili v pondelok štátna médiá. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Ruská delegácia sa v nedeľu zúčastnila na slávnostnom otvorení pamätníka na počesť severokórejských vojakov, ktorí padli pri boji v ruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské sily vpadli v roku 2024, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA. „Severokórejská vláda bude naďalej plne podporovať politiku Ruska zameranú na obranu svojej suverenity, územnej celistvosti a bezpečnostných záujmov,“ povedal Kim podľa KCNA.

Dohoda o vzájomnej obrane

Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných informácií na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15 000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR.

Kim sa tiež stretol s predsedom dolnej komory ruského parlamentu Viačeslavom Volodinom a potvrdil zámer oboch krajín prehĺbiť bilaterálne vzťahy v súlade so svojou zmluvou o strategickom partnerstve, uviedla KCNA.

Putin v liste pri príležitosti ceremónie otvorenia pamätníka uviedol, že „Rusko a Severná Kórea budú spoločným úsilím pokračovať v posilňovaní svojho úplného strategického partnerstva“, doplnila severokórejská agentúra. Podľa ruských médií poďakoval vojakom z KĽDR, ktorí bojovali v Kurskej oblasti, a vzdal poctu padlým.

Objavili stratený poklad, ktorý ukradli nacisti: Má obrovskú hodnotu. Expertka si stojí za svojím

Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete

