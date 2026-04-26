Významný míľnik v kráľovskej rodine: William a Kate sa potichu pripravujú na veľkú zmenu, bude to výzva

Život v kráľovskej rodine často pôsobí ako rozprávka, no aj v ňom prichádzajú momenty, ktoré sú pre rodičov rovnako silné ako pre kohokoľvek iného. Princ William a Kate Middleton stoja pred jedným z nich.
Domáci život na panstve vo Windsore by mohol u princa a princeznej z Walesu čoskoro vyzerať úplne inak. Podľa kráľovských komentátorov sa dvojica súkromne pripravuje na sériu veľkých zmien, ktoré ich čakajú, najmä v oblasti rodiny, ako píše Tyla.
Prichádza nová etapa
Ich najstarší syn princ George sa totiž blíži k veľkému životnému kroku, ktorý zmení každodenný chod celej rodiny. Hoci ide o prirodzenú súčasť dospievania, pre rodičov aj deti znamená táto zmena veľa emócií. Najmä v prípade rodiny, ktorá si zakladá na blízkosti a spoločnom čase.
Podľa dostupných informácií sa očakáva, že princ George nastúpi vo svojich 13. rokoch na internátnu školu už v septembri, keď začne nový školský rok. Ide o tradíciu, ktorou si prešli aj jeho otec či starý otec. Prirodzene to znamená, že počas školského roka nebude bývať doma, ale v škole. Pre rodinu to bude veľký krok – najmä preto, že doteraz trávili veľa času spolu ako pevne zomknutá jednotka.
Odborníci na kráľovskú rodinu upozorňujú, že hoci je to očakávaný krok, nebude jednoduchý. Princ George bude doma citeľne chýbať a jeho odchod vytvorí v rodinnom živote úplne novú dynamiku. Hoci William a Kate nebudú sami – doma zostanú ostatní súrodenci, princezná Charlotte a princ Louis – no aj tak pôjde o prvý moment, keď sa ich každodenný život výrazne zmení. Pre rodičov to bude akési “prvé ochutnanie prázdneho hniezda”. Zrazu bude pri stole jedno miesto prázdne a bežné dni budú o niečo tichšie.
Nahlásiť chybu v článku