Lacná európska destinácia skrýva najkrajší most na svete. Za obed dáte 7 eur

Čo si predstavíte pod slovným spojením „najkrajší most na svete“? Možno sa vám v hlave vynorí ikonický Golden Gate v San Franciscu alebo vietnamský Zlatý most, ktorý podopierajú obrovské ruky. Na čele nového rebríčka sa objavil oveľa „skromnejší“ klenot. A dobrou správou je, že ak ho chcete vidieť, nemusíte cestovať na druhý koniec sveta.
Magazín Time Out sa pozrel na mosty po celom svete a vybral 19, ktoré zoradil v rebríčku úplne najkrajších na našej planéte. Zaradil doň napríklad scénický most cez Viktóriine vodopády alebo Brooklynský most. V tejto dobrej spoločnosti sa ocitol, a dokonca tieto skvosty prekonal, most ukrytý na Balkáne.
Starý most v Mostare očaril
Ak poznáte Bosnu a Hercegovinu alebo ste ju už mali možnosť navštíviť, tak možno tušíte, o ktorom je reč. Starý most v Mostare sa pýši výnimočnou históriou.
Nad riekou Neretva bol vybudovaný už v rokoch 1557 – 1566, no počas bosnianskej vojny ho postihol tragický osud – v roku 1993 bol zničený explóziami. Táto udalosť nebola ľuďom ľahostajná a v rokoch 2001 – 2004 bol vybudovaný nanovo. Takže aj keď jeho názov znie Starý most, v skutočnosti taký starý vôbec nie je. Je však svedectvom dejín a tiež zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.
Vyrazte sem na výlet
Ak premýšľate nad tohtoročnou dovolenkou, práve Bosna a Hercegovina by mohla byť zaujímavou voľbou. Jej hlavným mestom je Sarajevo, ktoré je podľa dát Numbeo o 22,4 % lacnejšie než Bratislava, pričom jedlo v lacnej reštaurácii vás vyjde priemerne na 7,67 eura.
Sarajevo, v ktorom dodnes cítiť pozostatky vojny, sme navštívili aj my a presvedčili sa o tom, že stojí za to sa sem vybrať. Dokonca aj viackrát. Návštevu Bosny a Hercegoviny môžete spojiť s populárnym Chorvátskom.
Nachádza sa tu množstvo architektonických pamiatok kultúr troch náboženstiev, preto sa Sarajevo tiež nazýva Jeruzalemom Európy. Počas celého roka je navštevované húfmi turistov, je tu pestrý nočný život a v blízkosti veľa možností na vyžitie v prírode.
A pokiaľ si Sarajevo vyberiete len ako zastávku na cestu k pobrežiu, urobte to aspoň dvakrát, po ceste tam aj po ceste naspäť. Dajte mu čas. Zájdite na kávu do malej kaviarne, počúvajte modlitby z minaretu a sledujte život okolo seba. A keď sa onedlho dokončí diaľnica cez Bosnu a Hercegovinu až do mesta Ploče, odporúčame vám vybrať si možnosť presunu do Južnej Dalmácie zo Slovenska práve týmto smerom. Viac tipov na plánovanie dovolenky na Balkáne sme pre vás zhrnuli v našej reportáži.
