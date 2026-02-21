Lacná európska destinácia skrýva najkrajší most na svete. Za obed dáte 7 eur

Má zaujímavú históriu.

Čo si predstavíte pod slovným spojením „najkrajší most na svete“? Možno sa vám v hlave vynorí ikonický Golden Gate v San Franciscu alebo vietnamský Zlatý most, ktorý podopierajú obrovské ruky. Na čele nového rebríčka sa objavil oveľa „skromnejší“ klenot. A dobrou správou je, že ak ho chcete vidieť, nemusíte cestovať na druhý koniec sveta. 

Magazín Time Out sa pozrel na mosty po celom svete a vybral 19, ktoré zoradil v rebríčku úplne najkrajších na našej planéte. Zaradil doň napríklad scénický most cez Viktóriine vodopády alebo Brooklynský most. V tejto dobrej spoločnosti sa ocitol, a dokonca tieto skvosty prekonal, most ukrytý na Balkáne.

Starý most v Mostare očaril

Ak poznáte Bosnu a Hercegovinu alebo ste ju už mali možnosť navštíviť, tak možno tušíte, o ktorom je reč. Starý most v Mostare sa pýši výnimočnou históriou.

Foto: Profimedia

Nad riekou Neretva bol vybudovaný už v rokoch 1557 – 1566, no počas bosnianskej vojny ho postihol tragický osud – v roku 1993 bol zničený explóziami. Táto udalosť nebola ľuďom ľahostajná a v rokoch 2001 – 2004 bol vybudovaný nanovo. Takže aj keď jeho názov znie Starý most, v skutočnosti taký starý vôbec nie je. Je však svedectvom dejín a tiež zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.

Vyrazte sem na výlet

Ak premýšľate nad tohtoročnou dovolenkou, práve Bosna a Hercegovina by mohla byť zaujímavou voľbou. Jej hlavným mestom je Sarajevo, ktoré je podľa dát Numbeo o 22,4 % lacnejšie než Bratislava, pričom jedlo v lacnej reštaurácii vás vyjde priemerne na 7,67 eura.

Sarajevo, v ktorom dodnes cítiť pozostatky vojny, sme navštívili aj my a presvedčili sa o tom, že stojí za to sa sem vybrať. Dokonca aj viackrát. Návštevu Bosny a Hercegoviny môžete spojiť s populárnym Chorvátskom.

Mesto Sarajevo, foto: Tiia Monto, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nachádza sa tu množstvo architektonických pamiatok kultúr troch náboženstiev, preto sa Sarajevo tiež nazýva Jeruzalemom Európy. Počas celého roka je navštevované húfmi turistov, je tu pestrý nočný život a v blízkosti veľa možností na vyžitie v prírode.

A pokiaľ si Sarajevo vyberiete len ako zastávku na cestu k pobrežiu, urobte to aspoň dvakrát, po ceste tam aj po ceste naspäť. Dajte mu čas. Zájdite na kávu do malej kaviarne, počúvajte modlitby z minaretu a sledujte život okolo seba. A keď sa onedlho dokončí diaľnica cez Bosnu a Hercegovinu až do mesta Ploče, odporúčame vám vybrať si možnosť presunu do Južnej Dalmácie zo Slovenska práve týmto smerom. Viac tipov na plánovanie dovolenky na Balkáne sme pre vás zhrnuli v našej reportáži.

