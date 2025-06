Bývanie za 417 eur a nízka kriminalita: Dvojica z Ameriky sa presťahovala do jednej z najlacnejších európskych krajín

Ak berieme do úvahy príjmy a výdavky mnohých Európanov, život tu nie je práve najlacnejší. Nájdu sa ale európske krajiny, ktoré sú rajom na zemi. Dvojica z Ameriky sa rozhodla presťahovať do Albánska a nevedia si to vynachváliť.

Jedna z najlacnejších krajín v Európe

Ako píše The Sun, mladý pár z Kalifornie, Alicia a Nate, sa rozhodol opustiť Ameriku a jej vysoké životné náklady a presťahovať sa na druhý koniec sveta do jednej z najlacnejších krajín v Európe. Tvrdia, že život v Albánsku ich nestojí viac ako 1 300 eur mesačne. Do tejto sumy rátajú aj výdavky na bývanie, stravu (aj jedenie v reštauráciách), cestovanie, služby, zdravotnú starostlivosť a dane.

Dokonca vraj ani nepotrebovali víza. Alicia a Nate, ktorí hovoria, že sú profesionálni cestovatelia, žijú v Albánsku už dva roky. Minú tu len zlomok toho, čo v Amerike. Užívajú si však pomalšie tempo života a výletov do hôr či k moru, koľko sa im len ráči.

Myslia si, že Albánsko poskytuje dokonalú rovnováhu medzi cenovou dostupnosťou, bezpečnosťou a príležitosťami. Chvália, že napriek nižším životným nákladom vôbec nemuseli upustiť od svojho komfortu a kvality života.

Bývanie za 417 eur

Za bývanie platia na mesiac 417 eur, na ďalších približne 105 eur ich vyjdú náklady na internet či energie. Samozrejme, všetko má svoje výhody a nevýhody, aj život v Albánsku. Alicia ako nevýhodu vníma napríklad to, že za nájom môže platiť výlučne v hotovosti.

Hoci sa Nate a Alicia pôvodne chceli presťahovať do Talianska, nakoniec sa rozhodli pre Albánsko, pretože je to jedna z mála krajín, ktorá ponúka 365-dňový bezvízový pobyt pre občanov USA. Ďalšou z obrovských výhod je podľa dvojice veľmi nízka kriminalita, ale aj príjemné podnebné podmienky.

Na sťahovanie do Albánska podľa dvojice síce veľa ľudí nepomyslí, no je to podľa nich jeden z najviac podceňovaných klenotov Európy, ktorý stojí za preskúmanie. V Amerike môže človek zarobiť aj 100 000 dolárov ročne (v prepočte takmer 87 000 eur, mesačne 7 250 eur) a na konci mesiaca byť stále na mizine.