Tlačí sa tu hlava na hlave: Ak chcete dovolenku bez ľudí, vieme, ktorým miestam sa vyhnúť

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste sa museli tlačiť v mase turistov, snažiac sa zachytiť aspoň tri pekné zábery bez cudzích hláv a márne hľadáte kúsok ticha, máme pre vás zoznam destinácií, v ktorých si cestovanie pokojne užijete.
„Cestovanie je opäť v plnom prúde, no nie všetky krajiny zvládajú nápor turistov rovnako dobre,“ napísal minulý rok portál Go2Africa, ktorý porovnal počet návštevníkov s veľkosťou miestnej populácie a odhalil krajiny, kde turisti výrazne prevyšujú počet domácich obyvateľov.
A podľa analýzy, ktorú v roku 2025 citoval MailOnline, sa niektoré destinácie vrátane tých európskych môžu dostať na hranicu únosnosti.
Tieto destinácie ľudia milujú, ročne ich sem dorazia aj milióny
Najviac úderný je pohľad na Vatikán. Najmenší mestský štát sa stal zároveň najviac preplnenou turistickou destináciou na svete, kde žije iba 882 obyvateľov, no ročne privítal približne 6,8 milióna návštevníkov.
Na druhom mieste sa v rebríčku umiestnila Andorra – šiesty najmenší štát Európy. Ročne ju navštívi okolo 9,6 milióna turistov, napriek tomu, že v nej žije len približne 81 938 obyvateľov.
V zozname sa objavujú aj ďalšie zaujímavé prípady. Napríklad Chorvátsko či Švajčiarsko môžu byť krajinami, kde sa v niektorých lokalitách tlak návštevníkov prejavuje výrazne, zatiaľ čo inde možno nájsť pokojné a málo dotknuté miesta.
Takto vyzerá zoznam preplnených destinácií podľa Go2Africa:
- Vatikán (Počet obyvateľov: 882; Turistov za rok: 6 800 000)
- Andorra (Počet obyvateľov: 81 938; Turistov za rok: 9 600 000)
- San Maríno (Počet obyvateľov: 33 581; Turistov za rok: 2 000 000)
- Bahamy (Počet obyvateľov: 401 283; Turistov za rok: 11 220 000)
- Svätý Krištof a Nevis (Počet obyvateľov: 46 843; Turistov za rok: 875 085)
- Antigua a Barbuda (Počet obyvateľov: 93 772; Turistov za rok: 1 154 236)
- Bahrajn (Počet obyvateľov: 1 607 049; Turistov na rok: 14 900 000)
- Monako (Počet obyvateľov: 38 956; Turistov za rok: 340 000)
- Malta (Počet obyvateľov: 563 443; Turistov za rok: 3 563 618)
- Hongkong (Počet obyvateľov: 7 414 909; Turistov za rok: 44 500 000)
- Island (Počet obyvateľov: 393 396; Turistov za rok: 2 287 341)
- Chorvátsko (Počet obyvateľov: 3 875 325; Turistov za rok: 21 300 000)
- Barbados (Počet obyvateľov: 282 467; Turistov za rok: 1 520 740)
- Švajčiarsko (Počet obyvateľov: 8 921 981; Turistov za rok: 42 800 000)
- Grenada (Počet obyvateľov: 117 081; Turistov za rok: 504 000)
Zároveň platí, že návštevnosť v mnohých prípadoch nie je počas celého roka rovnaká. Napríklad Švajčiarsko či Andorra lákajú najmä zimných nadšencov.
Napriek tomu tento rebríček slúži ako varovný signál pre cestovateľov, ktorí sa chcú vyhnúť preplneným miestam. Pred plánovaním dovolenky sa oplatí preveriť najmä mieru návštevnosti vami vybranej oblasti, a kým si budete rezervovať ubytovanie, stojí za to obzrieť sa po menej exponovaných alternatívach.
