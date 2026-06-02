Tlačí sa tu hlava na hlave: Ak chcete dovolenku bez ľudí, vieme, ktorým miestam sa vyhnúť

plná pláž

Ilustračná foto: unsplash

Michaela Olexová
Letná dovolenka
Kým si budete tento rok rezervovať ubytovanie vo vami vybranej lokalite, stojí za to obzrieť sa po menej exponovaných alternatívach.

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste sa museli tlačiť v mase turistov, snažiac sa zachytiť aspoň tri pekné zábery bez cudzích hláv a márne hľadáte kúsok ticha, máme pre vás zoznam destinácií, v ktorých si cestovanie pokojne užijete.

„Cestovanie je opäť v plnom prúde, no nie všetky krajiny zvládajú nápor turistov rovnako dobre,“ napísal minulý rok portál Go2Africa, ktorý porovnal počet návštevníkov s veľkosťou miestnej populácie a odhalil krajiny, kde turisti výrazne prevyšujú počet domácich obyvateľov.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Slováci nemajú na 1. mieste Chorvátsko. Dovolenkovým hitom je iná krajina
2.
Európa ešte nie je z najhoršieho vonku: Dovolenkári ale nemusia mať strach, lietadlá ich k moru odvezú
3.
Začiatkom júna hrozí letom v európskej destinácii meškanie. Pripravte si dávku trpezlivosti
Zobraziť všetky články (99)

A podľa analýzy, ktorú v roku 2025 citoval MailOnline, sa niektoré destinácie vrátane tých európskych môžu dostať na hranicu únosnosti.

Tieto destinácie ľudia milujú, ročne ich sem dorazia aj milióny

Najviac úderný je pohľad na Vatikán. Najmenší mestský štát sa stal zároveň najviac preplnenou turistickou destináciou na svete, kde žije iba 882 obyvateľov, no ročne privítal približne 6,8 milióna návštevníkov.

Na druhom mieste sa v rebríčku umiestnila Andorra – šiesty najmenší štát Európy. Ročne ju navštívi okolo 9,6 milióna turistov, napriek tomu, že v nej žije len približne 81 938 obyvateľov.

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

V zozname sa objavujú aj ďalšie zaujímavé prípady. Napríklad Chorvátsko či Švajčiarsko môžu byť krajinami, kde sa v niektorých lokalitách tlak návštevníkov prejavuje výrazne, zatiaľ čo inde možno nájsť pokojné a málo dotknuté miesta.

Takto vyzerá zoznam preplnených destinácií podľa Go2Africa:

  1. Vatikán (Počet obyvateľov: 882; Turistov za rok: 6 800 000)
  2. Andorra (Počet obyvateľov: 81 938; Turistov za rok: 9 600 000)
  3. San Maríno (Počet obyvateľov: 33 581; Turistov za rok: 2 000 000)
  4. Bahamy (Počet obyvateľov: 401 283; Turistov za rok: 11 220 000)
  5. Svätý Krištof a Nevis (Počet obyvateľov: 46 843; Turistov za rok: 875 085)
  6. Antigua a Barbuda (Počet obyvateľov: 93 772; Turistov za rok: 1 154 236)
  7. Bahrajn (Počet obyvateľov: 1 607 049; Turistov na rok: 14 900 000)
  8. Monako (Počet obyvateľov: 38 956; Turistov za rok: 340 000)
  9. Malta (Počet obyvateľov: 563 443; Turistov za rok: 3 563 618)
  10. Hongkong (Počet obyvateľov: 7 414 909; Turistov za rok: 44 500 000)
  11. Island (Počet obyvateľov: 393 396; Turistov za rok: 2 287 341)
  12. Chorvátsko (Počet obyvateľov: 3 875 325; Turistov za rok: 21 300 000)
  13. Barbados (Počet obyvateľov: 282 467; Turistov za rok: 1 520 740)
  14. Švajčiarsko (Počet obyvateľov: 8 921 981; Turistov za rok: 42 800 000)
  15. Grenada (Počet obyvateľov: 117 081; Turistov za rok: 504 000)

Zároveň platí, že návštevnosť v mnohých prípadoch nie je počas celého roka rovnaká. Napríklad Švajčiarsko či Andorra lákajú najmä zimných nadšencov.

Napriek tomu tento rebríček slúži ako varovný signál pre cestovateľov, ktorí sa chcú vyhnúť preplneným miestam. Pred plánovaním dovolenky sa oplatí preveriť najmä mieru návštevnosti vami vybranej oblasti, a kým si budete rezervovať ubytovanie, stojí za to obzrieť sa po menej exponovaných alternatívach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko: Iná krajina môže podľa Slovákov stáť za to

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac