Časť predajní zatvorí, zvyšok čaká veľká premena. Známy detský reťazec chystá novinky

Slovenská sieť hračkárstiev Alltoys sa postupne mení na značku Sparkys. Česká spoločnosť Sparkys, ktorá na trhu pôsobí od roku 1998, prevzala Alltoys v roku 2024 a odvtedy prebieha postupný rebranding predajní naprieč Slovenskom. O tom, ako transformácia pokročila, aké sú plány na tento rok a ako si firma stojí finančne, sme sa rozprávali s vedením spoločnosti.
Na otázku, ako ďaleko je premena predajní z Alltoys na Sparkys a koľko pobočiek už funguje v novom dizajne, nám odpovedal Jan Mařík, CEO spoločnosti Sparkys.
Prerábanie predajní ide podľa plánu
„Modernizácia siete pod značkou Sparkys pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. V súčasnosti prevádzkujeme osem predajní v novom vizuálnom koncepte. Minulý rok sme úspešne zmodernizovali štyri pobočky a tento rok k nim pribudli ďalšie dve,“ vyjadril sa Mařík.
Firma stihla popri rebrandingu existujúcich predajní otvoriť aj celkom nové pobočky, konkrétne v bratislavskej Petržalke a v Poprade, a chystá sa aj na veľkú prestavbu vlajkovej predajne v Auparku.
Spoločnosť si v roku 2025 stanovila cieľ prerobiť všetky existujúce predajne do nového vizuálu v priebehu troch rokov. Majiteľ potvrdzuje, že tento plán stále platí a firme sa darí ho napĺňať.
„Áno, tento plán zostáva nezmenený. Strategicky investujeme do modernizácie našich predajní, aby značka Sparkys predstavovala špičku vo svojom segmente a bola pre zákazníkov jednoznačnou voľbou číslo jeden pri nákupe hračiek.“
Zatváranie aj presunutie predajní
Súčasťou tejto transformácie je aj optimalizácia siete. Plánuje sa teda aj zatváranie niektorých pobočiek. Podľa majiteľa ide o bežnú súčasť podnikania. Firma otvorene priznáva, že v tomto roku plánuje zavrieť dve až štyri predajne, no zároveň rokuje o presune do lukratívnejších lokalít.
„Optimalizácia siete je prirodzenou súčasťou nášho podnikania. V tomto roku plánujeme zavrieť 2 – 4 predajne, u ktorých nám nevyhovujú ekonomické parametre. Zároveň aktívne rokujeme o presune niektorých predajní do atraktívnejších obchodných lokalít. Ako jeden z najvýznamnejších nájomcov na trhu dlhodobo uprednostňujeme udržateľné a obojstranne výhodné podmienky, ktoré nám umožnia pokračovať v ďalšom raste. Ak sa pri súčasných priestoroch nepodarí dosiahnuť dohodu, sme pripravení využiť príležitosti u konkurencie, ktorá o naše predajné koncepty prejavuje záujem.“
Akvizícia Alltoys prichádza v období, keď sa celý trh s hračkami na Slovensku výrazne mení. Okrem konsolidácie kamenných sietí a príchodu nových značiek sa mení aj správanie zákazníkov, ktorí čoraz viac presúvajú svoje nákupy do častokrát lacnejších online obchodov.
Akvizícia Alltoys naplnila očakávania
Na slovenskom trhu zároveň pribúdajú aj silní kamenní konkurenti. Poľská sieť Smyk, ktorá prevádzkuje stovky predajní v Poľsku, Rumunsku aj na Ukrajine, vstúpila na Slovensko len minulý rok. Zameriava sa na kompletný sortiment pre deti od novorodencov až po školákov. Nejde pritom o žiadneho malého hráča.
Zaujímavosťou je, že Smyk obsadil priestor v bratislavskom nákupnom centre Avion, kde predtým pôsobilo hračkárstvo Dráčik. Okrem kamenných predajní si buduje silnú pozíciu aj online. V Poľsku jeho e-shop už vybavil viac než 4,5 milióna objednávok, čo potvrdzuje jeho silu aj mimo fyzických predajní.
Po viac ako roku od prevzatia Alltoys sme sa pýtali, ako spoločnosť hodnotí celý proces akvizície a či sa naplnili pôvodné očakávania, najmä pokiaľ ide o posilnenie pozície na slovenskom trhu. Na otázku, či akvizícia splnila očakávania, vedenie odpovedalo optimisticky.
„Akvizícia splnila naše očakávania z pohľadu synergií aj posilnenia postavenia na trhu. Na slovenský trh sme vstupovali v náročnom období, keď vládne opatrenia vrátane daňových zmien výrazne ovplyvnili prevádzkové náklady aj kúpyschopnosť zákazníkov. Napriek tomu vnímame značku Sparkys ako silný pilier, ktorý vďaka širokej ponuke a omnichannel prístupu dokáže čeliť výkyvom na trhu efektívnejšie než menší konkurenti.“
„Vďaka integrácii spoločnosti Alltoys sa postavenie značky Sparkys na slovenskom trhu naďalej posilňuje. Napriek náročným podmienkam na trhu a demografickým výzvam zaznamenávame rastúcu lojalitu našich zákazníkov. Náš omnichannel model predaja spolu s investíciami do marketingu nás radí medzi lídrov trhu. Kým časť konkurencie zápasí s náročnou situáciou, my vďaka synergiám a modernizácii predajného konceptu neustále upevňujeme svoju pozíciu.“
V závere sme sa pozreli aj na finančné výsledky spoločnosti, ktoré ukazujú, že hoci firma stále hospodári v strate, trend sa postupne zlepšuje. Podľa dostupných účtovných dát sa strata medziročne výrazne znížila, čo vedenie vníma ako potvrdenie správne nastavenej stratégie.
„Výsledky potvrdzujú, že naša transformačná stratégia prináša očakávané výsledky. Zníženie straty o viac ako 400 000 eur je dôkazom, že synergie z akvizície a úspory v prevádzke sa už začínajú pozitívne prejavovať. Ak by sme hospodárske výsledky očistili od externých faktorov, ako je zvýšenie DPH či zavedenie transakčnej dane, pozitívny vývoj a sila nášho podnikania by boli ešte výraznejšie viditeľné,“ zakončil Mařík.
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