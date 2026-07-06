Bývalého hokejistu našli mŕtveho v rieke Laborec: Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia

Bývalý hokejista 39-ročný Ladislav Sabola

Foto: Facebook/HK DUKLA Michalovce

Nina Malovcová
SITA
K tragédii sa vyjadrili aj jeho bývalé kluby.

V rieke Laborec v Michalovciach našli nehybné telo muža. Neskôr sa potvrdilo, že išlo o bývalého hokejistu Ladislava Sabola, ktorý zomrel vo veku nedožitých 40 rokov. Tragická správa zasiahla športové prostredie na východe Slovenska, kde bol známy nielen z ľadového hokeja, ale aj z hokejbalu.

V rieke Laborec v Michalovciach sa našlo nehybné telo. Neskôr sa zistilo, že patrilo bývalému hokejistovi 39-ročnému Ladislavovi Sabolovi. V minulosti si obliekal dresy “líšok” aj Humenného, zahral si aj za Trebišov v mládežníckej kategórii. Venoval sa aj hokejbalu.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia

Po sérii smutných nálezov v bratislavských jazerách došlo k nešťastiu aj na východe republiky. Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky. Po príchode vytiahli telo z vody na breh, ale mužovi už nevedeli pomôcť. Zrejme nešlo o cudzie zavinenie, no okrem vyšetrovania to má určiť aj pitva. Policajti však aj tak začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

K tragédii sa vyjadril aj klub HK Dukla Michalovce: “S hlbokým zármutkom sme prijali správu o nečakanom úmrtí nášho bývalého hráča Lacka Sabola, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 40 rokov. Lacko bol súčasťou histórie nášho klubu a navždy ňou zostane. V mene celého klubu vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol. Česť jeho pamiatke.”

Pridal sa aj hokejbalový tím HMHK Vranov nad Topľou. “Lacko, česť tvojej pamiatke. Navždy zostaneš súčasťou našej hokejbalovej rodiny.”

Tragická smrť zasiahla aj český šport

Smutné správy o úmrtiach športovcov pritom v uplynulých dňoch nezasiahli len Slovensko. Tragédiu riešili aj naši susedia v Česku, kde vo veku len 19 rokov zomrel talentovaný futbalista David Jeřábek z klubu SK Artis Brno.

Mladý útočník mal pred sebou sľubnú budúcnosť a v novej sezóne mohol dostať príležitosť aj v prvom tíme nováčika najvyššej českej súťaže. Len niekoľko dní pred tragédiou pritom spolu s klubom oslavoval historický postup do najvyššej súťaže, ktorý sa do Brna vrátil po desaťročiach.

Zosnulý futbalista David Jeřábek
Foto: Facebook – Artis Brno

Klub oznámil, že futbalista tragicky zahynul počas dovolenky v zahraničí. Bližšie okolnosti úmrtia nezverejnil, české a grécke médiá však informovali o nehode na gréckom ostrove Rhodos, pri ktorej prišiel o život 19-ročný český občan po zrážke s motorovým vozidlom počas behu.

Podľa dostupných informácií miestna polícia vodiča zadržala a okolnosti nehody naďalej vyšetruje. David Jeřábek pôsobil v B-tíme Artisu Brno a odborníci ho považovali za jedného z perspektívnych hráčov klubu. Po postupe mužstva do najvyššej českej súťaže sa očakávalo, že dostane šancu presadiť sa aj medzi seniorskou elitou.

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