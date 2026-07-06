Zuzana Belohorcová ukázala postavu v plavkách: Po rozvode riešia jej štíhlosť aj úpravy tela

Zuzana Belohorcová má za sebou obdobie veľkých zmien a jej fanúšikovia prirodzene sledujú, ako sa jej darí. Najnovšie ich zaujala fotografia v plavkách, pri ktorej sa okrem komplimentov začalo hovoriť aj o jej postave.
Moderátorka a influencerka Zuzana Belohorcová je čerstvo po rozvode s Vlastom Hájekom. V poslednom období sa hovorilo aj o tom, že po rozchode ešte zdieľali spoločnú domácnosť a ona sa snažila čo najviac cestovať, aby netrávila čas doma.
Pozornosť vzbudila aj fotografiou s atraktívnym mužom, pri ktorej jej niektorí začali gratulovať k novému objavu. Pod záberom sa však objavili aj dohady, či nejde o fotografiu vytvorenú umelou inteligenciou.
Najnovšie však na seba upozornila iným spôsobom. Na Instagrame zverejnila fotografiu v plavkách a pridala k nej úprimné vyznanie o tom, ako sa dnes cíti vo vlastnom tele. Písala o vďačnosti, disciplíne, zdraví, pohybe aj o tom, že spokojnosť so sebou nie je namyslenosť. Príspevok však okrem podpory priniesol aj množstvo komentárov, v ktorých ľudia riešili najmä jej výrazne štíhlu postavu.
Zuzana ukázala postavu
Zuzana Belohorcová zverejnila novú fotografiu v plavkách, no nezostalo iba pri samotnom zábere. Hneď v úvode priznala, že svoje telo dnes vníma inak ako kedysi. „Dnes sa na seba pozerám s vďačnosťou,“ napísala. Nešlo jej pritom o dokonalosť ani o to, že by už nemala na čom pracovať. Dôležité je pre ňu najmä to, že sa vo vlastnom tele cíti dobre.
„Nie preto, že by som bola dokonalá. Nie preto, že by už nebolo na čom pracovať. Ale preto, že sa vo svojom tele cítim dobre. A úprimne? Nepamätám si, kedy som bola naposledy v takej forme ako dnes,“ uviedla.
Za svojou aktuálnou formou nevidí žiadnu rýchlu cestu ani náhodu. Ako naznačila, ide o výsledok viacerých vecí, ktoré spolu súvisia. „Je za ním pravidelný pohyb, disciplína, kvalitné jedlo, správne zvolené doplnky výživy, regenerácia a hlavne to, ako máme nastavenú vlastnú hlavu. Pretože všetko so všetkým súvisí. Keď sa staráme o svoje telo zvnútra, odrazí sa to aj navonok,“ napísala Zuzana.
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Pri pohľade na seba sa podľa jej slov nesústredí iba na číslo na váhe či veľkosť oblečenia. Oveľa väčšiu hodnotu má pre ňu pocit, s ktorým človek začína deň. „Je to ten pocit, keď sa ráno usmeješ na svoj odraz v zrkadle, cítiš sa dobre vo vlastnej koži a tú energiu jednoducho vyžaruješ,“ dodala.
V príspevku sa dotkla aj zdravia, ktoré berie ako jednu z najväčších hodnôt. Práve preto chce zostať vďačná a pokorná. „To je to najcennejšie, čo máme. Preto sa snažím zostať pokorná, vďačná a nezabúdať, že zdravie bude vždy na prvom mieste,“ priznala.
Na záver ešte pripomenula, že dobrý pocit zo seba podľa nej netreba zamieňať s namyslenosťou. Vníma ho skôr ako výsledok toho, ako sa človek k sebe správa. „Byť spokojná sama so sebou nie je namyslenosť. Je to výsledok práce na sebe, sebalásky, rešpektu k vlastnému telu a každodenných rozhodnutí, ktoré robíme,“ uzavrela.
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Fanúšikovia riešia chudnutie
Pod fotografiou sa začali kopiť komentáre, či už pozitívne, alebo negatívne. Ako to pri známych tvárach býva, časť ľudí jej zmenu ocenila, iní sa pustili do hodnotenia jej postavy. Niektorí sledujúci vyzdvihli, že na sebe dlhodobo pracuje a za jej vzhľadom vidia disciplínu. Jeden z komentárov znel: „Úžasná si, Zuzka. Ale viem, ako na sebe pracuješ. Na všetkých úrovniach. Máš môj obdiv.“
Nie všetci však reagovali rovnako. Viacerí začali jej zmenu spájať s rozvodom a náročným obdobím. Jedna sledujúca jej napísala: „Schudli ste vďaka rozvodu, vždy ste cvičili, ale vyslovene štíhla ste nikdy neboli. Prečo to nepriznať?“
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Niektorí jej radia pribrať
Veľká časť diskusie sa sústredila na jej váhu. Objavili sa komentáre, v ktorých jej ľudia naznačovali, že je podľa nich až príliš štíhla. Jeden z nich znel: „Trošku by ste mali pribrať.“ Zuzana naň krátko odpovedala: „Snažím sa.“
Iní boli priamejší. „Tak mňa do toho nič, ale toto už vôbec nie je pekné. Predtým oveľa lepšie. Ale každý nech si ide, ako sa mu páči,“ napísala jedna komentujúca. Ďalšia pridala: „Toto je moc chudá, nehnevajte sa na mňa, mne sa to nepáči.“
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Pod fotografiou sa objavila aj otázka: „Ste pekná žena, ale nie je toho už trochu veľa?“ Niektorí sledujúci svoje slová formulovali ako kompliment, no aj tak sa dotkli jej postavy. „Zuzka, mám vás rada, ste pekná, pokorná žena, len v istom veku už žene nepristane byť kosť a koža, skôr to uškodí.“
Najtvrdšie pôsobil komentár: „Tragédia. Kedysi super kosť s peknými tvarmi, dnes vychrtlina, ktorá zrejme prestala jesť. Nie je to hejt, ale fakt, že predtým si bola top. Tento hlúpy trend vychrtlín je fakt mimo. Športuj, maj peknú postavu, ale nie ako z koncentračného tábora.“
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Priznala jednu úpravu
Diskusia sa netočila iba okolo chudnutia. Jedna zo sledujúcich otvorila aj tému estetických úprav. Napísala jej: „Zuzka, mám vás naozaj rada a nechcem rýpať ani pôsobiť závistlivo. Viem, koľko úsilia stojí dobre vyzerať, zvlášť v istom veku. Mám 60 rokov, a preto viem, že postava sa časom mení. Myslím si však, že drobné úpravy ste predsa len podstúpili, najmä v oblasti brucha či pŕs.“
Zuzana na tento komentár odpovedala otvorene. „Zdravím vás, áno, jednu úpravu som urobila. Dala som si vyoperovať implantáty a som veľmi spokojná.“ Zuzana napriek reakciám pôsobí tak, že si za svojím aktuálnym nastavením stojí. Pod jej fotografiou sa síce objavili aj nepríjemné poznámky, no napokon zostáva najdôležitejšie to, ako sa vo svojom tele cíti ona sama.
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