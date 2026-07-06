Americký lekár vyhlásil dieťa za mŕtve, no to “zázračne” ožilo: Pochybnosti mali aj policajti

18 mesačný Vincent Lorenzo Fiordilino skončil po páde do rodinného bazéna v nemocnici

Foto: GoFundMe

Nina Malovcová
Batoľa našli živé takmer šesť hodín po vyhlásení smrti.

To, čo sa začiatkom februára odohralo v americkej Arizone, vyvoláva otázky dodnes. Len 18-mesačný Vincent Lorenzo Fiordilino skončil po páde do rodinného bazéna v nemocnici, kde ho lekár vyhlásil za mŕtveho. O takmer šesť hodín neskôr však prišiel moment, ktorý šokoval rodičov, policajtov aj zdravotníkov. Chlapec bol stále nažive.

Podľa informácií televízie NBC News prípad vyšetruje polícia v meste Gilbert aj prokuratúra okresu Maricopa. Odpoveď hľadajú na dve zásadné otázky, ako mohlo dôjsť k tomu, že dieťa bolo vyhlásené za mŕtve, a čo presne predchádzalo jeho pádu do bazéna.

Rodina si údajne nevšimla, že odišiel k bazénu

K incidentu došlo počas finále Super Bowlu. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že rodičia si nemuseli všimnúť, že ich syn odišiel z dohľadu a dostal sa k bazénu pri rodinnom dome. Keď ho našli, plával vo vode tvárou dole. Jeden z príbuzných okamžite začal s resuscitáciou a krátko po 17.30 hodine zavolali na tiesňovú linku. Dieťa následne previezli do nemocnice Mercy Gilbert Medical Center, kde sa ho snažil zachrániť tím lekárov na urgentnom príjme.

Nafukovačky v bazéne
Ilustračná foto: Pexels

Lekár oznámil rodičom najhoršiu správu

Podľa policajnej správy bol súčasťou tímu aj lekár Aryan Toosi. Krátko po príchode chlapca mal rodičom oznámiť, že sa ho nepodarilo zachrániť. O 18.20 hodine následne oficiálne vyhlásil čas smrti a požiadal prítomných o chvíľu ticha.

Viacerí ľudia v miestnosti si však všimli niečo zvláštne. Rodičia aj policajti neskôr uviedli, že dieťa podľa nich stále lapalo po dychu aj po tom, čo už bolo oficiálne vyhlásené za mŕtve. Jeden z policajtov mal mať dokonca o diagnóze pochybnosti. Keď sa na to lekára opýtal, podľa policajnej správy mu odpovedal: „Vy robte svoju prácu a ja budem robiť svoju. Neštudoval som medicínu bez dôvodu.“

V márnici počuli ďalší nádych

Približne o hodinu neskôr, keď sa zdravotníci pripravovali previezť telo do chladiacej miestnosti slúžiacej ako nemocničná márnica, jeden z vyšetrovateľov tu mal údajne začuť ďalší nádych dieťaťa. Chlapca následne opätovne vyšetrili a zistili, že je stále nažive. Podľa polície bol napokon ešte v ten večer nájdený živý v nemocničnej márnici približne o 23.52 hodine.

Polícia zároveň odporučila prokuratúre, aby rodičov obvinila z týrania alebo zanedbania starostlivosti o dieťa. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ich schopnosť dohliadať na syna mohla byť ovplyvnená užitím marihuany alebo iných látok ovplyvňujúcich ich kognitívne schopnosti a vedomie. Obaja rodičia podľa policajnej správy priznali, že v deň incidentu ráno fajčili marihuanu. Prokuratúra sa k prípadu zatiaľ odmietla vyjadriť.

Nemocnica interiér
Ilustračná foto: Unsplash

Nemocnica začala vlastné vyšetrovanie

Nemocnica potvrdila, že vykonala interné vyšetrovanie celého prípadu, výsledky však nezverejnila. Zároveň odmietla odpovedať na otázky, či lekár, ktorý chlapca vyhlásil za mŕtveho, v zariadení naďalej pracuje. Právny zástupca lekára uviedol, že verejnosť zatiaľ nepozná všetky okolnosti prípadu. „V tomto prípade existuje oveľa viac faktických aj medicínskych súvislostí, než bolo doteraz zverejnené,“ odkázal prostredníctvom stanoviska.

Dieťa čaká dlhá liečba

Rodina medzičasom založila verejnú zbierku na pokrytie nákladov na liečbu. Podľa informácií zverejnených príbuznými chlapec aktuálne dýcha s pomocou ventilátora. Dobrou správou je, že sa podľa doterajších vyšetrení vyhol vážnemu poškodeniu mozgu. Lekári však upozorňujú, že ho čaká dlhodobé sledovanie zdravotného stavu a rozsiahla rehabilitácia, s ktorou mu má práve pomôcť založená zbierka.

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