Ľudí prekvapilo zatvorenie obľúbenej predajne. Známy reťazec v nákupnom centre skončil, nahradí ho konkurencia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Veľké priestory ostali na istý čas prázdne, po populárnom slovenskom reťazci sa do nich nasťahuje dravá poľská konkurencia.

Ešte počas marca priniesol portál interez správu o tom, že v nákupnom centre Avion skončila obľúbená predajňa hračiek Dráčik. Bližšie dôvody zatvorenia neboli známe, no pre mnohých išlo o pomerne prekvapujúcu informáciu. Dnes už vieme, že atraktívne priestory preberie poľský Smyk.

Priestory bývalej predajne Dráčika už dnes totiž zdobí reklama, ktorá láka na slávnostné otvorenie nového hráča. Tým bude práve Smyk, ktorý mal do Avionu namierené dlhší čas.

Poliaci na slovenskom trhu

Smyk je poľský obchodník, ktorý sa zameriava na predaj hračiek a detského oblečenia. Tradícia značky siaha až do minulého storočia, pod súčasným názvom je rozpoznateľná od roku 2000. U našich severných susedov má otvorených viac ako 250 kamenných predajní (patrí medzi tamojších lídrov trhu, pozn. red.), pričom v rámci svojho pôsobenia sa už rozšíril napríklad do Rumunska či na Ukrajinu.

Pod Tatrami odštartovali Poliaci svoju expanziu v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall, kde otvorili prvú prevádzku s logom Smyk. Následne na ňu nadviazal otvorením v Prešove. Práve v Bory Mall nastala situácia, v rámci ktorej sú pod jednou strechou traja najväčší konkurenti – Dráčik, Alltoys (Sparkys) a Smyk. Pôvodne sa s týmto stavom počítalo aj v Avione.

Foto: Smyk

Okrem svojich pobočiek sa Smyk snaží budovať silnú pozíciu aj prostredníctvom svojho internetového obchodu. V Poľsku sa mu cez e-shop podarilo vybaviť už viac ako 4,5 milióna objednávok. Zaujímavosťou je, že reťazec predáva produkty aj pod vlastnou značkou.

Kategórie vlastných produktov má rozdelené do segmentu hračiek – pod značkou Smiki, a oblečenia – pod značkou Cool Club. Konceptuálne tak pôjde o mierne odlišný štýl predajní, na aký sú domáci spotrebitelia zvyknutí.

Dráčik ustúpil z viacerých bratislavských lokalít

Hračkárstva Dráčik patria medzi najpopulárnejšie tuzemské značky a slovenskí spotrebitelia sú s ním spätí už dlhé roky. Dráčik pravidelne generuje vysoké tržby a stabilné sú aj jeho zisky.

Na Slovensku má podľa svojho webu otvorených zhruba 70 slovenských predajní, z toho v Bratislavskom kraji 10. Priamo v hlavnom meste ich má k dnešnému dňu 7 (Eurovea, VIVO!, Danubia, Podunajské Biskupice, Bory Mall, Shopping Palace a Obchodná ulica), no ešte vlani ich mal minimálne jedenásť.

Foto: OC Galéria Lamač

V júni minulého roka sme vás informovali o tom, že spoločnosť zatvorila pobočky v Galérii Lamač a Galérii Petržalka. Z minuloročného zoznamu navyše ubudol ešte spomínaný Avion, ale tiež OC Central. To znamená, že za necelý rok sa bratislavská sieť zredukovala o 4 prevádzky.

Čo stálo za koncom na populárnej adrese sa nám však zistiť nepodarilo. Prevádzkujúca spoločnosť nám odpovede na otázky do vydania článku nezaslala, zástupcovia nákupného centra detaily nájomného vzťahu a obchodnej zmluvy komentovať nemohli.

