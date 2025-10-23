Budete plakať od smiechu: Seriál roka s hodnotením 94 % konečne dorazil na Netflix. Príbeh je bizarný a extrémne vtipný

Pripravte si pukance, pretože vás čaká seriálový maratón. Už dnes na vašej obrazovke opäť ožije vášnivá láska rabína a podcasterky o sexe. Nenechajte si to ujsť.
Máme pre vás skvelú správu. Už dnes, po roku čakania, prichádza na Netflix druhá séria romantickej komediálnej senzácie Nobody Wants This.
Rabín sa zamiluje do tvorkyne podcastu o sexe
Seriál sleduje rabína Noaha, ktorý sa zamiluje do tvorkyne podcastu o sexe menom Joanne, ktorá neverí v Boha. Príbeh je teda úplne bizarný, extrémne vtipný a možno práve preto taký obľúbený.
Noaha stvárnil Adam Brody, známy predovšetkým zo seriálu O.C. California, kde hral Setha Cohena a Joanne si zahrala Kristen Bell, známa ako Veronica Mars.
Tvorkyňou seriálu je Erin Foster, ktorá čerpala inšpiráciu z vlastného života. Pôvodne plánovala stvárniť hlavnú postavu sama, no nakoniec sa tejto úlohy vzdala, aby sa mohla naplno venovať materstvu.
Najlepší seriál roka
Herecké spojenie Kristen Bell a Adama Brodyho vyvolalo minulý rok celosvetový ošiaľ, seriál sa stal absolútnym hitom, umiestnil sa v rebríčku najlepších seriálov roka 2024, za najlepší ho dokonca označil aj Americký filmový inštitút.
A to nie je všetko, pretože tiež získal nomináciu na prestížnu cenu Zlatý glóbus v kategórii najlepší televízny seriál, nominovaní však boli aj hlavní hrdinovia Bell a Brody za svoje skvelé herecké výkony.
Kým na filmovom portáli ČSFD diváci prvej sérii udelili hodnotenie 74 %, tak na Rotten Tomatoes mu svieti neuveriteľných 95 %.
