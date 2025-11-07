Brutálny čin odhalilo video: Muži si nahrali, ako z auta zastrelili gravidnú diviačicu. Zábery sa stali dôkazom pre políciu

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Zastrelili gravidnú diviačicu a nechali ju ležať v lese.

Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil dvoch mužov z okresu Žarnovica z prečinu pytliactva, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia.

O prípade informovala Polícia Slovenskej republiky na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Strieľali zo zadného sedadla auta

Podľa polície sa incident odohral vo februári tohto roka vo večerných hodinách v poľovnom revíri Vápenná Mochovce v katastri obce Malé Kozmálovce v okrese Levice. Muži sa mali po dohode neoprávnene zapojiť do výkonu práva poľovníctva a bez povolenia zastreliť gravidnú samicu diviaka lesného.

Na diviačicu vystrelil jeden z obvinených zo zadného sedadla auta, pričom použil zbraň s tlmičom a puškohľadom. Vozidlo viedol druhý muž. Po usmrtení zveri miesto opustili a telo gravidnej samice nechali ležať v lese.

Video z činu sa stalo dôkazom

Vyšetrovanie odhalilo, že celý čin si dvojica nahrávala na kameru. Policajti počas prehliadky získali videozáznam, ktorý sa stal kľúčovým dôkazom. Polícia vo svojom statuse prípad výstižne nazvala „Zábavka na kamere“. Obvineným mužom hrozí trest odňatia slobody za prečin pytliactva a porušenie zákona o poľovníctve. Polícia prípad naďalej vyšetruje.

