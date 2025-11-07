Toto mnohým pokazí celý víkend: Očakávané GTA 6 sa opäť odložilo, takýto je nový dátum vydania

Po viac ako desiatich rokoch od vydania GTA V sa fanúšikovia jednej z najhranejších a najobľúbenejších počítačových hier pred dvoma rokmi konečne dočkali a vyšiel očakávaný trailer na GTA VI. Odvtedy ľudia stále len čakajú a čakajú.
Autori najprv sľubovali vydanie na jeseň tohto roka, potom na jar budúceho roka, a keď to už začínalo vyzerať nádejne, hra bola včera opäť odložená. Novým dátum vydania je 19. november 2026 a hráči dúfajú, že ide o posledný odklad. Ak štúdio tento dátum dodrží, pokračovanie legendárnej série príde po viac ako 13 rokoch od vydania predošlého dielu.
Dlhé čakanie
„Ospravedlňujeme sa, že pridávame ďalší čas k tomu, čo už vieme, že bolo dlhé čakanie, no tieto dodatočné mesiace nám umožnia dokončiť hru s úrovňou kvality, akú od nás očakávate a akú si zaslúžite,“ napísalo štúdiu Rockstar na svojich sociálnych sieťach a mnohých tým zarmútilo.
Na najväčšiu hernú udalosť dekády si teda budú musieť fanúšikovia počkať. Vývojári chcú vydať hru v čo najlepšom stave a pri takomto masívnom projekte za dve miliardy dolárov nie sú prípustné žiadne chyby či nedostatky. Fanúšikom preto nezostáva nič iné než dúfať, že Rockstar nezostane svojej povesti kvalitného vývojára nič dlžný a nevydá nedorobený brak, ako je to v posledných rokoch v hernom svete zvykom.
