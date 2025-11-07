Toto mnohým pokazí celý víkend: Očakávané GTA 6 sa opäť odložilo, takýto je nový dátum vydania

Foto: X - @RockstarGames

Roland Brožkovič
Autori najprv sľubovali vydanie na jeseň tohto roka, potom na jar budúceho roka, a keď to už začínalo vyzerať nádejne, hra bola včera opäť odložená.

Po viac ako desiatich rokoch od vydania GTA V sa fanúšikovia jednej z najhranejších a najobľúbenejších počítačových hier pred dvoma rokmi konečne dočkali a vyšiel očakávaný trailer na GTA VI. Odvtedy ľudia stále len čakajú a čakajú. 

Autori najprv sľubovali vydanie na jeseň tohto roka, potom na jar budúceho roka, a keď to už začínalo vyzerať nádejne, hra bola včera opäť odložená. Novým dátum vydania je 19. november 2026 a hráči dúfajú, že ide o posledný odklad. Ak štúdio tento dátum dodrží, pokračovanie legendárnej série príde po viac ako 13 rokoch od vydania predošlého dielu.

Dlhé čakanie

„Ospravedlňujeme sa, že pridávame ďalší čas k tomu, čo už vieme, že bolo dlhé čakanie, no tieto dodatočné mesiace nám umožnia dokončiť hru s úrovňou kvality, akú od nás očakávate a akú si zaslúžite,“ napísalo štúdiu Rockstar na svojich sociálnych sieťach a mnohých tým zarmútilo.

Na najväčšiu hernú udalosť dekády si teda budú musieť fanúšikovia počkať. Vývojári chcú vydať hru v čo najlepšom stave a pri takomto masívnom projekte za dve miliardy dolárov nie sú prípustné žiadne chyby či nedostatky. Fanúšikom preto nezostáva nič iné než dúfať, že Rockstar nezostane svojej povesti kvalitného vývojára nič dlžný a nevydá nedorobený brak, ako je to v posledných rokoch v hernom svete zvykom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budete plakať od smiechu: Túto filmovú novinku si nesmiete nechať ujsť. Má poriadne komický dej

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac