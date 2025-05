Blanár prelomil mlčanie: Sankcie podľa neho Rusko nezastavia. Slovensko ich podporí len vtedy, ak mu neublížia

Samotné sankcie voči Rusku nepomáhajú riešiť vojnový konflikt na Ukrajine. Je o tom presvedčený slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

„Pokiaľ však nebudú sankcie poškodzovať záujmy Slovenskej republiky, tak za tie sankcie na pôde Európskej únie zahlasujeme. Tento mandát ja používam, keďže sa k nemu prihlásili všetci koaliční partneri v programovom vyhlásení vlády. Zatiaľ neplánujeme na tom nič meniť, sme však pripravení o týchto veciach diskutovať aj s pánom Andrejom Dankom,“ povedal v politickej diskusnej relácii TV JOJ Politika24 minister Blanár.

SNS kritizuje postoj vlády k sankciám

Predsedovi SNS Andrejovi Dankovi sa nepáči, že vládni zástupcovia zo strany Smer-SSD na čele s premiérom Robertom Ficom vždy zahlasujú za európske sankcie voči Rusku, aj keď na Slovensku podľa neho tvrdia, že sankcie už na pôde EÚ nepodporia. SNS v prípade vojnového konfliktu na Ukrajine ide ešte ďalej.

V sobotu sa nechali národniari počuť, že Európska únia a tým aj Slovensko by mali mať za našu pomoc Ukrajine počas vojny nárok na finančnú kompenzáciu v podobe podielu na nerastnom ukrajinskom bohatstve. „Slovensko má právo požadovať tak ako aj Spojené štáty americké finančnú kompenzáciu,“ vyhlásili národniari. Slovenská republika podľa SNS pomohla v rámci svojich možností Ukrajine so sumou viac ako 3 miliardy eur. Slovensko musí mať podľa nich vykompenzovanú svoju finančnú pomoc tak, ako to dosiahli aj Spojené štáty americké.

Slovensko Ukrajinu podporí, ale len humanitárne

„Ak sa už Ukrajina rozhodla platiť za pomoc počas konfliktu s Ruskou federáciou USA, je nepochopiteľné, prečo tak nekoná vo vzťahu k Európskej únii,“ zdôraznila SNS. Minister zahraničných vecí Blanár sa k tomu veľmi nechcel vyjadrovať. „Na koaličnej rade sa budeme o tom rozprávať. Súkromný názor nechcem dávať, pretože ja ako minister zahraničných vecí chcem, aby sa veci riešili pragmaticky,“ reagoval na kroky SNS Blanár.

Ukrajina sa podľa slovenského ministra zahraničných vecí dočká pomoci zo strany Slovenska aj v budúcnosti. „Budeme naďalej podporovať Ukrajinu humanitárne a pripravujeme ďalšie projekty. Pripravujeme spoločné slovensko-ukrajinské vládne rokovanie, chceme jej pragmaticky naďalej pomáhať,“ povedal Blanár, ktorý zdôraznil, že vojenskú pomoc naďalej Slovensko Ukrajine neposkytne.

„Zároveň podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie. Sme však proti jej vstupu do NATO,“ konštatoval Blanár, podľa ktorého neustále dodávanie zbraní Ukrajine predlžuje vojnový konflikt.