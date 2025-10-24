ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia

Kristína Hyriaková
Redakcia
Nakupujú Slováci v ruskom reťazci MERE?

Na začiatku októbra otvoril svoju prvú pobočku na Slovensku ruský reťazec MERE. Podľa dostupných informácií plánuje svoju sieť rozširovať aj do ďalších miest.

MERE zákazníkov láka na úsporný prístup a veľmi nízke ceny, pričom tovar nie je vystavený v regáloch, ale priamo na paletách. Svoju prvú predajňu otvoril tento diskont priamo v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici. Nízke ceny boli pre návštevníkov lákadlom ešte pred otvorením.

S obchodom sa však spája aj kontroverzné pozadie. Podľa dostupných informácií majú za diskontom stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam. Taktiež ich označila za bezpečnostnú hrozbu. V rámci firmy sa tiež spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.

Rozhodli sme sa preto zistiť, ako to vidia obyvatelia mesta, v ktorom už spomínaný diskont otvoril svoju prvú pobočku. „Asi je na to dôvod a určite tam nepôjdeme.“ Aj taká bola odpoveď na otázku, čo si myslia o tom, že sa MERE nachádza na sankčných zoznamoch. Niektorí však dosiaľ nemali ani tušenie, že sa taký reťazec vôbec nachádza na Slovensku, nieto ešte v Banskej Bystrici.

Našlo sa však aj množstvo ľudí, ktorým sa diskont páči a neprekáža im, že sa nachádza na ukrajinských sankčných zoznamoch. Princíp obchodu a ceny považujú za zaujímavé.

Viac si môžete pozrieť v našom videu.

