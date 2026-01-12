Lacný ruský reťazec pripravuje predajne v dvoch nových mestách. Vedúcim pracovníkom ponúka plat 1 750 eur

Foto: Facebook (MERE Banská Bystrica)

Jakub Baláž
Reťazec Mere
Po otvorení v Banskej Bystrici by sa diskontné predajne mali rozšíriť do ďalších dvoch lokalít.

O expanzii značky Mere na slovenský trh sa špekulovalo už od roku 2022. Následne ostalo okolo ruského reťazca ticho, až sa napokon na prelome vlaňajšieho septembra a októbra otvorila prvá slovenská predajňa, o čom vás exkluzívne informoval portál interez ako prvý. Podľa očakávania sa koncept zo srdca našej krajiny rozšíri aj do ďalších regiónov.

Obchody pod značkou Mere u nás prevádzkuje firma s názvom ChainStores SK, ktorá zastrešuje aj nábor tuzemských zamestnancov. V uplynulých mesiacoch sa na pracovnom portáli Profesia.sk objavilo viacero ponúk, v rámci ktorých spoločnosť hľadala takzvaných manažérov rozvoja siete. Ich úlohou je hľadať vhodné lokality a potenciálne zaujímavé priestory pre nové obchody.

Viac z témy Reťazec Mere:
1.
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
2.
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
3.
Mere otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku: Nový diskont láka na ceny, aké sme už dlho nevideli. Nájdete ho v tomto meste
Zobraziť všetky články (6)

Uvedených expanzných pracovníkov eseročka hľadala pre krajské mestá ako Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra či Košice. Z najnovších zverejnených ponúk už vyplývajú aj konkrétne mestá, ktoré by sa mohli dočkať diskontných predajní pod značkou Mere.

Otvoria už čoskoro?

Prevádzkovateľ totiž hľadá manažérov predajne pre Nové Zámky a Prievidzu. Ponúkaný plat je na úrovni 1 750 eur mesačne a termín nástupu je určený na 20. januára. Viac informácií aktuálne nie je dostupných, no keďže medzi pracovnými povinnosťami budúceho vedúceho pracovníka sa nachádza aj nábor a školenie personálu, otvorenie v najbližších dňoch zrejme reálne nie je.

Spoločnosť od svojho budúceho manažéra vyžaduje tiež prax v maloobchode či znalosť slovenského a ruského jazyka. Medzi ďalšie náplne práce bude patriť riadenie pracovného tímu, vedenie dennej, týždennej a mesačnej reportovacej dokumentácie, analýza plánovaných ukazovateľov predajne, respektíve kontrola všetkých potrebných procesov.

Zaujímavosťou je, že expanzia a nábor reťazca Mere u nás prebieha takpovediac potichu. V pracovných ponukách nikde nenájdete názov obchodnej siete a v popise spoločnosti je uvedené iba to, že pôsobí v oblasti slovenských maloobchodných a veľkoobchodných diskontných predajní.

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Tvrdý diskont a diskutabilné pozadie

Mere sa však od veľkých maloobchodných hráčov líši aj v samotnom štýle fungovania. V praxi ide o koncept takzvaného tvrdého diskontu, čo znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.

Kým slovenská expanzia je zatiaľ iba v plienkach, výraznejšie rozšírenú sieť už diskont má v susednej Českej republike. Podľa dostupných informácií v závere vlaňajška prevádzkoval diskont predajne v mestách Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary a Ústí nad Labem.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.

Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.

Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, diskont Mere neprežíval od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový lacný reťazec mieri do ďalšieho slovenského mesta. Diskont už v lokalite hľadá prvých zamestnancov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac