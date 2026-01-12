Lacný ruský reťazec pripravuje predajne v dvoch nových mestách. Vedúcim pracovníkom ponúka plat 1 750 eur

O expanzii značky Mere na slovenský trh sa špekulovalo už od roku 2022. Následne ostalo okolo ruského reťazca ticho, až sa napokon na prelome vlaňajšieho septembra a októbra otvorila prvá slovenská predajňa, o čom vás exkluzívne informoval portál interez ako prvý. Podľa očakávania sa koncept zo srdca našej krajiny rozšíri aj do ďalších regiónov.
Obchody pod značkou Mere u nás prevádzkuje firma s názvom ChainStores SK, ktorá zastrešuje aj nábor tuzemských zamestnancov. V uplynulých mesiacoch sa na pracovnom portáli Profesia.sk objavilo viacero ponúk, v rámci ktorých spoločnosť hľadala takzvaných manažérov rozvoja siete. Ich úlohou je hľadať vhodné lokality a potenciálne zaujímavé priestory pre nové obchody.
Uvedených expanzných pracovníkov eseročka hľadala pre krajské mestá ako Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra či Košice. Z najnovších zverejnených ponúk už vyplývajú aj konkrétne mestá, ktoré by sa mohli dočkať diskontných predajní pod značkou Mere.
Otvoria už čoskoro?
Prevádzkovateľ totiž hľadá manažérov predajne pre Nové Zámky a Prievidzu. Ponúkaný plat je na úrovni 1 750 eur mesačne a termín nástupu je určený na 20. januára. Viac informácií aktuálne nie je dostupných, no keďže medzi pracovnými povinnosťami budúceho vedúceho pracovníka sa nachádza aj nábor a školenie personálu, otvorenie v najbližších dňoch zrejme reálne nie je.
Spoločnosť od svojho budúceho manažéra vyžaduje tiež prax v maloobchode či znalosť slovenského a ruského jazyka. Medzi ďalšie náplne práce bude patriť riadenie pracovného tímu, vedenie dennej, týždennej a mesačnej reportovacej dokumentácie, analýza plánovaných ukazovateľov predajne, respektíve kontrola všetkých potrebných procesov.
Zaujímavosťou je, že expanzia a nábor reťazca Mere u nás prebieha takpovediac potichu. V pracovných ponukách nikde nenájdete názov obchodnej siete a v popise spoločnosti je uvedené iba to, že pôsobí v oblasti slovenských maloobchodných a veľkoobchodných diskontných predajní.
Tvrdý diskont a diskutabilné pozadie
Mere sa však od veľkých maloobchodných hráčov líši aj v samotnom štýle fungovania. V praxi ide o koncept takzvaného tvrdého diskontu, čo znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.
Kým slovenská expanzia je zatiaľ iba v plienkach, výraznejšie rozšírenú sieť už diskont má v susednej Českej republike. Podľa dostupných informácií v závere vlaňajška prevádzkoval diskont predajne v mestách Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary a Ústí nad Labem.
Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.
Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.
Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, diskont Mere neprežíval od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.
