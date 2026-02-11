Lacný ruský reťazec otvorí novú predajňu, potvrdil už, kde sa bude nachádzať. Mieri aj do ďalšieho mesta

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Jakub Baláž
Reťazec Mere
Po Banskej Bystrici by mal diskont v blízkej dobe otvoriť ďalšie dve prevádzky. Jedna z lokalít je už oficiálne potvrdená.

Bolo to ešte v septembri, keď sme exkluzívne priniesli informácie o tom, že tvrdý ruský diskont otvorí svoju prvú slovenskú predajňu. Reťazec zároveň pokračoval v nábore ďalších zamestnancov a v januári sme vás ako prví informovali o tom, že mieri do dvoch ďalších miest. Tieto správy sa teraz potvrdzujú.

Diskont Mere, oficiálne prevádzkovaný eseročkou ChainStores SK, na svojej sociálnej sieti informoval zákazníkov, že pripravuje nový obchod v Prievidzi. Pobočka už zároveň disponuje aj vlastnou facebookovou stránkou.

Otvorenie už čoskoro

Veľa ďalších informácií síce reťazec neprezradil, no podľa sprievodnej grafiky je zrejmé, že predajňu otvorí v blízkej dobe. Stať by sa tak malo na ulici Jozefa Murgaša 38, čo potvrdzuje adresa v profile stránky. Podobne ako v Banskej Bystrici, aj tu by mal diskont lákať na lacný tovar a koncept typický pre takzvaný tvrdý diskont.

To v praxi znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie. Ide tak o diametrálne odlišný nákupný zážitok v porovnaní s tým, na čo sú slovenskí spotrebitelia zvyknutí.

Zaujímavosťou je, že expanzia a nábor reťazca Mere u nás prebieha takpovediac potichu. V pracovných ponukách nikde priamo nenájdete názov obchodnej siete a v popise spoločnosti je uvedené iba to, že pôsobí v oblasti slovenských maloobchodných a veľkoobchodných diskontných predajní. Inzerentom je firma ChainStores SK s. r. o.

Okrem Prievidze sa na pracovných portáloch objavila aj ďalšia lokalita – Nové Zámky. Ako ešte skôr zistil portál MY Nové Zámky, tamojšia pobočka sa otvorí už počas marca v novom obchodnom centre Castimonia spolu s ďalšími značkami ako Kinekus a TEDi. V meste tak pôjde o ďalší diskont, ktorý sa po prevádzkach ako Lidl či Biedronka bude uchádzať o priazeň zákazníkov.

Zároveň je podľa aktuálnych či minulých pracovných ponúk zrejmé, že Mere má záujem o prakticky všetky tuzemské regióny. Konzultantov pre rozvoj siete predajní spoločnosť už nejaký čas hľadá od Bratislavského až po Košický kraj a je tak zrejme iba otázkou času, kedy svoj koncept prinesie aj do ďalších miest.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Kontroverzné pozadie

Reťazec na Slovensku zatiaľ pôsobí skromným dojmom a svoju expanziu rozvíja bez výraznejších marketingových aktivít či reklám. Meno reťazca sa priamo nespomína ani v pracovných ponukách, prepracovaná nie je ani grafika na sociálnych sieťach či možnosti kontaktovania.

V minulosti sa navyše v českých médiách riešilo majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.

Foto: Facebook (MERE Banská Bystrica)

Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.

Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, diskont Mere neprežíval od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.

