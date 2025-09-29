Sú blázni: Pýtali sme sa Slovákov, či by malo NATO zostreľovať ruské drony na území Ukrajiny (ANKETA)

V reakcii na nedávne incidenty, pri ktorých ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska a iných krajín, členské štáty NATO zintenzívnili debatu o obrane východného krídla.
Jedným z návrhov bolo, aby Aliancia zostreľovala drony nad územím Ukrajiny, pokiaľ by predstavovali priamu hrozbu pre územie Poľska. Do diskusie o tzv. „múre proti dronom“ sa už zapojilo aj Slovensko.
Vybrali sme sa preto medzi ľudí, aby sme zistili, čo si o tejto citlivej téme myslia.
