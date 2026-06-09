Turista z Holandska si zamiloval Bratislavu: Chváli čistotu a bezpečie, západnú Európu označil za „podvod“

Ak by ste mali opísať Slovensko a Bratislavu niekomu, kto sa sem ešte len chystá, čo by ste mu povedali? Holandský cestovateľ Luke vníma východ Európy inak ako mnohí iní. Doslova si ho zamiloval a medzi miesta, ktoré jednoznačne stoja za návštevu, radí aj slovenské hlavné mesto.
Žiadni podvodníci a všade čisto
Luke Patrick počas víkendu uverejnil na Instagrame video s popisom „mesto, ktoré ma prinútilo uvedomiť si, že západná Európa je podvod“. Reč je o Bratislave. Na krásnych záberoch ukazuje čisté ulice a chváli, že tu nie sú žiadni podvodníci v uliciach, ktorých by sa turisti museli obávať. Páči sa mu, že je všade veľa zelene a v okolí mesta mnoho krásnych miest s úžasnou prírodou.
Pochvaľuje si aj nočný život, ale aj možnosť dať si kávu v „parížskej“ kaviarni bez toho, aby ste skutočne museli cestovať do Paríža. Vyhovuje mu, že to v meste žije, no ulice Bratislavy nie sú preplnené na prasknutie. Hádam najviac mu ale učaril fakt, že Bratislava je bezpečné a pokojné miesto.
„S východnou Európou som sa po prvýkrát zoznámil, keď som odišiel študovať do Rigy v Lotyšsku. Bol som prekvapený, keď som zistil, že je to také skvelé mesto. Dá sa tu pokojne prechádzať aj v noci bez obáv o bezpečnosť,“ vysvetlil v popise k svojmu videu. Pomyslel si však, že zrejme ide o unikát a povedal si, že musí preskúmať viac „nebezpečných“ miest.
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Čo nám prezradil v rozhovore?
A jedným z prvých, kam sa vybral, bola práve Bratislava. Vysvetlil, že o nej dovtedy počul len z filmu Eurotrip, kde bola vykreslená ako škaredá, strašidelná nočná mora. My sme vám pred časom priniesli rozhovor, v ktorom nám Luke okrem iného prezradil aj to, aké boli jeho prvé dojmy a pocity z hlavného mesta.
„Prvýkrát som prišiel v roku 2022, Slovensko som navštívil v rámci svojho prvého výletu po východnej Európe. V tom čase som sa síce dostal len do Bratislavy, no bol som taký očarený, že som okamžite dostal chuť preskúmať aj ďalšie časti krajiny,“ vysvetlil nám.
„Moje prvé dojmy z Bratislavy boli skvelé. Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho je to kombinácia všetkého. Páči sa mi brutalizmus zmiešaný s barokom a s ďalšími štýlmi. Pokiaľ ide o architektúru, nie som síce žiaden odborník, viem však, že to, čo som videl, sa mi jednoznačne páčilo,“ chválil v rozhovore cestovateľ.
Slováci sú mu sympatickí
Páči sa mi nielen samotné mesto, sympatickí sú mu aj Slováci: „Slováci sa voči mne vždy správali neuveriteľne milo. Pár Slovákov som nedávno stretol aj v Brne (študovali tam) a len tak z dobrej vôle a láskavosti mi poukazovali celé mesto. Aj priamo na Slovensku som však mal možnosť stretnúť veľa milých ľudí.“
Pod Lukeovým videom na sociálnej sieti sa objavili stovky komentárov. „Nabudúce navštív Košice,“ píše sa v jednom z nich. Luke reaguje, že už tu bol viackrát a vraj je to tiež skvelé mesto. Pridávajú sa ďalší, ktorí píšu, že si Bratislavu zamilovali. Jeden z komentujúcich vysvetľuje, že na Slovensko zájde vždy, keď je práve vo Viedni. Páči sa mu pomalšie tempo Bratislavy, zamiloval si však aj miestnych ľudí a jedlo.
Ak chcete vedieť, čo si o Slovensku myslí Austrálčan, ktorý sa sem nedávno prisťahoval, prečítajte si náš rozhovor tu.
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