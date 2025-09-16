Našli sme skrytý klenot v Chorvátsku, autom ste tu za 7 hodín: Toto miesto sa chváli najčistejšou vodou v okolí Jadranu

Mnoho Slovákov má v Chorvátsku obľúbené miesta, kam sa vždy radi vrátia. Núka však množstvo skrytých pokladov, ktoré stojí za to objavovať. Nám sa podarilo nájsť miesto, ktoré sa chváli tým, že má v okolí Jadranu najčistejšie more.
Objavili sme čarovné miesto
Asi každý dovolenkár, ktorý sa vyberie k moru, túži hlavne po čistej pláži a mori. Nikto nechce, aby sa na neho počas plávania či relaxovania na nafukovačke lepili plastové vrecúška, obaly od jedla či iný neporiadok. Do Chorvátska sme sa na neskorú septembrovú dovolenku vybrali aj my. Stavili sme na Vodice, kde v takomto čase už ani nie je nutné vopred si rezervovať ubytovanie, je za príjemnú cenu a navyše, pláže sme mali takmer len pre seba.
Pláž bola väčšinou relatívne čistá a voda krásne modrá. Sklamalo nás jedine množstvo cigaretových ohorkov medzi kamienkami, ale aj psičkári, ktorí ignorovali jasný zákaz vodiť na danú pláž psy a ani po nich neboli ochotní upratať výkaly. Len pár minút pešo od Vodíc nájdete vskutku čarovné miesto.
Celá pláž je lemovaná chodníkom, po ktorom sa dostanete do mestečka Tribunj (z Bratislavy ste tu autom za niečo vyše 7 hodín). Nájdete tu starú časť mesta na neveľkom ostrovčeku, ktorý pôsobí ako vystrihnutý z rozprávky. Niektoré domy sú obrastené zeleňou, pred inými nájdete reštaurácie, kde si ľudia užívajú letnú pohodu.
Najčistejšie more a niečo, čo sa len tak nevidí
Na kopci sa týči malý kostolík, od ktorého sa naskytá nádherný výhľad na celé okolie. Počas pátrania po tom, čo sa dá v Tribunji vidieť a zažiť, sme natrafili na webe Adriagate na informáciu, že tu nájdete pláže s najčistejšou vodou v okolí Jadranu. Keď sme sa ocitli na pláži Zamalin, ostali sme stáť v úžase.
Pláže v Tribunji nie sú celkom klasické. Na niektorých miestach sa zmestí vedľa seba na skalnatý výbežok len niekoľko ležadiel či osušiek a vstup do mora nie je práve najpohodlnejší. O kúsok ďalej ale nájdete kamienkovú pláž, ale aj vybetónované schody, po ktorých môžete zísť do mora. Naozaj bolo krásne, čisté a priezračné.
Veľmi nás prekvapilo, keď sme zbadali, že tu je aj zariadenie, ktoré umožňuje okúpať sa v mori aj zdravotne znevýhodneným ľuďom, ktorí sa pohybujú za pomoci vozíčka. Niečo také sme na pláži videli vôbec prvýkrát. Samozrejme, nechýbajú sprchy či bufety lákajúce na rôzne letné dobroty, od zmrzlín až po palacinky. Vzhľadom na blížiaci sa koniec sezóny už však boli viaceré zatvorené. Človek si tu ale stále môže ešte chvíľu užiť príjemné dni a ešte na chvíľku oddialiť pocit, že jeseň už naozaj klope na dvere.
