Američan navštívil Piešťany, myslel si, že Slovensko je superlacné: Priznal, že čakal nižšie ceny, za jedlo zaplatil 24 eur

Američanovi, rodákovi z Kanady, Gabrielovi Morrisovi sa na Slovensku zapáčilo natoľko, že o našej krajine pripravil sériu videí na svoj YouTube kanál, ktorý sleduje cez 600-tisíc ľudí. A spropagoval nás viac v než dobrom svetle. V uplynulých hodinách zhrnul, či podľa neho stojí za to našu domovinu navštíviť.

Gabrielove kroky viedli z poľského Zakopaného do Popradu, vybral sa na túru do Vysokých Tatier a navštívil aj Košice, ktoré ho uchvátili a zaradil ich medzi top skryté klenoty Európy. Po brázdení východu Slovenska sa vybral na západ a navštívil Piešťany.

Páči sa mu u nás

Na začiatku svojho najnovšieho videa, ktoré vzniklo len túto sobotu, opäť ukázal svoje ubytovanie, ktoré ho stálo 107 eur na noc, dokonca aj s raňajkami. Do Piešťan ho pritiahla ich kúpeľná povesť. Tradične nevynechal prehliadku mesta, počas ktorej ho uchvátila komunistická architektúra a pochvaľoval si aj cenu taxíkov – zo železničnej stanice zaplatil za cestu k svojmu ubytovaniu 5 eur, čo sa mu zdalo ako veľmi dobrá cena.

Ukázal aj hlavné námestie a celkovo nešetril veľkou chválou na to, čo vidí. Počas svojich prechádzok sa rozhovoril aj o Slovensku všeobecne. Priznal, že k nám zavítal už po tretíkrát, no prvýkrát vyrazil aj mimo nášho hlavného mesta a naša krajina na neho zapôsobila. „Je to veľmi podhodnotená krajina,“ zhodnotil.

Priateľskí ľudia a chutné jedlo

Opísal, že si turisti k nám často zabehnú z Viedne na jednodňový „trip“ do Bratislavy a potom sa vrátia späť. Poliaci zas navštevujú Tatry, ktoré majú nablízku, no stále je u nás málo turistov, čo je pre neho záhadou. On u nás strávil už deväť dní a všetko čo videl, bolo pre neho celkom pôsobivé. Dokonca označil Slovensko za čisté a bezpečné, ľudí za priateľských a jedlo za chutné.

Čo sa týka cien, uznal, že aj keď si spočiatku myslel, že naša krajina bude extra lacná, realita ho prekvapila. Napriek tomu podľa neho nie sú u nás ceny až také vysoké, ako v krajinách západnej Európy. Na konci videa tradične ukázal jedlo, ktoré ochutnal. Dal si lososa so zemiakmi a fľašou vody za 24 eur.

Gabriel usúdil, že by ešte chcel na Slovensku pobudnúť, ľudia mu odporučili napríklad Banskú Štiavnicu alebo Banskú Bystricu, no keďže si svoje výlety dopredu neplánuje, uvidí, kam ho kroky ďalej zavedú.