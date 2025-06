Američan navštívil Poprad a šokovalo ho víno za 1,30 €: Z ceny piva mu skoro zabehlo, k tomuto prirovnal Slovensko

Európa je ako stvorená na „tripy“, počas ktorých môžeme prebrázdiť a spoznať viac krajín naraz. Na takéto dobrodružstvo sa vydal aj rodák z Kanady vyrastajúci v Amerike, cestovateľ Gabriel Morris. A zavítal počas neho aj k nám, na Slovensko.

Na YouTube kanáli, kde si hovorí Gabriel Traveler, má obrovskú fanúšikovskú základňu, sleduje ho cez 600-tisíc ľudí. Navštívil šesť kontinentov a precestoval cez 90 krajín. A jednou z nich je aj Slovensko. Pred tromi dňami zverejnil prvé video nakrútené len 19. júna z našich končín. Zachytil v ňom svoju návštevu Popradu a podelil sa so svojimi prvými dojmami.

Namiesto hlavného mesta si teraz zvolil Poprad a Košice

Začal ešte v poľskom Zakopanom, odkiaľ autobusom pricestoval do Popradu. V prvých záberoch ukázal ulice tohto mesta, ktorými prechádzal a zaujal ho napríklad bilbord s reklamou na kasíno. Prezradil, že si tu zarezervoval hotel na tri noci a na pláne mal navštíviť Štrbské pleso a Lomnický štít.

Na Slovensku bol už predtým, dokonca dvakrát, no vždy iba v Bratislave. Teraz si dal za cieľ navštíviť aj Košice, no priznal, že nevie, ako dlho u nás zostane.

Prekvapilo ho hneď niekoľko vecí

Keď dorazil na svoje ubytovanie, opísal, že má šťastie na lepšiu posteľ, než akej sa mu dostalo v Zakopanom. Podľa ceny izby, za ktorú zaplatil necelých 50 eur, usúdil, že Slovensko sa mu zdá byť lacnejšie než susedné Poľsko.

Po zložení batožiny sa vybral na prechádzku Popradom a v niektorých lokalitách priznal, že nie sú úplne oku lahodiace. Prekvapilo ho, že štýl budov u nás je dosť odlišný od toho v Zakopanom, a že mu Slovensko pripomína skôr Rakúsko.

Priblížil svojim sledovateľom niečo z našej histórie a fascinovala ho aj podobnosť a rozdiely medzi slovenčinou a poľštinou. Fascinovalo ho, že mesto bolo vo štvrtok pokojné a vyľudnené.

Obarili ho nízke ceny vína a piva

Na záver svojho prvého videa zo Slovenska zavítal do reštaurácie. „Pozrite na tie ceny. Pohár vína za 1,30 eura. Je to správne?“ Zostal šokovaný. „To je šialene lacné,“ zhodnotil. Kokteily za 4 eurá sa mu zdali byť taktiež v dobrých cenách.

„2,20 eura za pol litra piva, ó môj Bože,“ zhíkol. Napokon sa pochválil pohárom červeného vína, ktorý si objednal.

Jedna chvála na Slovensko za druhou

V komentároch sa objavili reakcie od Slovákov, ktorí Američana milo privítali, no taktiež od cudzincov, ktorí našu malú krajinu už tiež navštívili. „Minulé leto som bol v Bratislave a bol som ohromený tým, aké je mesto čisté a krásne. Priateľskí ľudia, skvelé jedlo, určite sa tam čoskoro vrátim a preskúmam viac,“ priznal jeden z nich.

Niekto mu zas vysvetlil, že aj keď sa mu zdá Slovensko lacné, pre bežných Slovákov to tak nie je. „Pre väčšinu Slovákov s mesačným platom do 1 000 eur je tu život drahý. Pre turistov zo zahraničia je to naopak lacné.“

V ďalších videách, ktoré z našich končín už stihol zverejniť, sa vybral do hôr. Budeme sledovať, kam ďalej ho u nás kroky dovedú a čo povie na Košice.