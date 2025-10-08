Alici uniklo ďalšie porušenie pravidiel. Diváci Farmy sa búria, sklamaní sú už aj z hospodára Martina

Pravidlá sa na Farme vždy brali vážne, no už minulú sériu diváci spozorovali, že nie vždy Alica vidí všetky priestupky. Napríklad si všimli, že sa farmárka rozprávala s duelatnom v chatke, a tiež, že farmár týždňa vopred prezradil, koho zvolí za sluhov, no Alica ani jeden zo zmienených prešľapov nepotrestala. Navyše tým, že sa šou točila vopred, divácke postrehy už nemohli nič zmeniť.
Tento rok sa zdalo, že tieto resty napraví, keďže jej pozornému oku neunikol hneď prvý priestupok, ktorý bol viac omylom než úmyslom. Postaral sa oň Arseni, ktorý sa na malý okamih posadil za stôl, kým si uvedomil, že to ako sluha nesmie. Za svoj prečin sa hneď ospravedlnil, a preto ho Alica nakoniec nepotrestala.
Čo sa rozhodla prehliadnuť
Najprv to tak vyzeralo, že po minuloročných sťažnostiach bude Alica mimoriadne prísna a tento rok jej nič neujde. To však nie je pravda. Na Farme sa totiž zišla temperamentná skupina ľudí, a tak sú medzi nimi aj takí, ktorí sa neboja skúšať, kam až môžu zájsť. Hlavnou takouto aktérkou je Miška.
„Lenže už nie je proti pravidlám dávať dole porty?“ pýtala sa diváčka pod príspevkom, v ktorom je vidieť, ako sa Miška s Mariánom vytratili do duelantského domčeka a postarali sa o to, aby ich nebolo počuť ani vidieť. „Kde, kedy, v ktorej farme si mohli dávať dole porty? Miša má očividne dovolené pre sledovanosť všetko. Nikdy nebolo také, že niekto aj môže odísť a kontaktovať sa s ľuďmi a ona bola aj na svadbe. Hold, išla si na svadbu, mala si ostať doma. Táto farma je čistý prepadák, žiadne pravidlá,“ stálo zas v ďalšom komentári.
Okrem toho, že sa vyhýba kamerám a dávajú dole s Mariánom porty vždy, keď chcú byť spolu osamote, či už takto v domčeku alebo na latríne, diváci veria, že opäť porušila ďalšie pravidlo. Miška a Emília sú totiž tento týždeň slúžky, no nezdá sa, že by svoje povinnosti brali vážne. A keď ich Dorota upozornila, oznámili jej, že ju nebudú počúvať.
„Som zvedavá, či im dá Martin trest, keď sa nestarajú o zvieratá. Zase to bude všetko na Dorotu, lebo mrchy odporné majú posledné slovo. Martin sa pri nich nedostane k slovu, ešte tie dve dajú trest Martinovi,“ skonštatoval niekto v komentároch. „Keby boli tresty ako niekedy, tieto dve by ich mali do nemoty,“ zhodnotila zas iná diváčka.
Ako sa ukázalo, hoci Emília a Miška skákali novej farmárke týždňa po hlave a neplnili si povinnosti, diváci vkladali dôveru do hospodára a dúfali, že zasiahne aj on. Ostali však sklamaní. Pod ďalším príspevkom sa objavil komentár: „Včera ma sklamal hospodár na plnej čiare, ako povedal, že si to musí riešiť sama. A on je tam načo? Veď on je vedúci, a tá Alica tam je tiež zbytočná!“
Na to niekto hneď reagoval: „Keď mu zdochne zviera, čo bude potom hovoriť? Slúžky to majú na háku, porušenie pravidiel, okamžite duel, ani Salamandra jej nepomôže. Za urážky a šikanu sa vyhadzovalo, hospodár, to už neplatí? Môžeš sa hanbiť, aj Alica. Načo máte pravidlá? Môžu ich zahodiť.“
