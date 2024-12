Alica vraj prehliadla ďalšie porušenie pravidiel na Farme. Diváci si myslia, že má tento farmár protekciu

Farma oficiálne spoznala prvého semifinalistu, ktorým sa vďaka Lene stal Matúš. Pomaly tak prihorieva a súťažiaci sú o krok bližšie k vysnívanej výhre. Ešte pred ňou však musí viacero z nich vypadnúť a vyzerá to tak, že to budú práve favoriti divákov.

Tak, ako všetci čakali, po vypadnutí Lenky sa farmárom týždňa opäť stal Matúš. Divákom tak už ostávalo len čakať, či bude pokračovať v Leninom pláne, alebo sa rozhodne podľa seba. Od začiatku totiž obaja chránili ženy na Farme a snažili sa, aby nevypadli Lena, Kaja a dokonca ani Klára, s ktorou má Matúš vraj tajnú dohodu. Teraz sú už sluhovia známi a spolu s nimi aj ďalšie prehliadnuté porušenie pravidiel.

Porušil pravidlá

Farmárom týždňa sa stal Matúš a za sluhov zvolil Petra s Adamom. Pravdepodobne počíta s tým, že spolu s nimi v súboji vypadne Hoku, no zmýšľanie, že si muž vezme do duelu muža, sa už raz nevyplatilo. Na túto taktiku doplatila Lena, a tak je otázne, čo týmto Matúš zamýšľa, obzvlášť, keď on sám je v bezpečí a nemusí sa chrániť.

Na čo je však potrebné upriamiť pozornosť, je to, že voľbou sluhov Matúš porušil pravidlá. Farmár týždňa má totiž zakázané vopred prezradiť, koho zvolí za sluhov a v minulosti na túto chybu už doplatila Lucy. Zdá sa však, že pri Matúšovi toto pravidlo Alica prehliadla.

Ako každý týždeň, farmár týždňa dostal povinnosť zvoliť dvoch sluhov. V závere 66. epizódy sa Karolína rozprávala s Matúšom a neskôr v spovednici Peťovi povedala: „Matúš chce dať Adama.“ Rozhovor Matúša a Karolíny navyše pokračoval aj neskôr a Matúš sa jej spýtal: „Myslíš, že dobrá vec som rozmýšľal že Peťa a Adama?“ Karolína tak vedela už vopred, koho Matúš zvolí.

Navyše sa zdá, že si Karolína túto informáciu nenechala pre seba. V úvode nasledujúcej epizódy totiž Stanka povedala Peťovi: „Budeš sluha na sto percent. S Adamom.“

Zdá sa tak, že viacerí farmári vedeli zloženie sluhov ešte predtým, než ich mená Matúš povedal Alici, a tak sa ich práve ona dozvedela ako posledná. Ide tak o hrubé porušenie pravidiel, ktoré sa prehliadlo.

Prečo má Matúš protekciu