Diváci Farmy upozornili na porušenie pravidiel, ktoré si nevšimla ani Alica. Chyby sa dopustila jedna z farmárok

Napriek tomu, že je na Farme stále menej účastníkov, vyzerá to tak, že sa Alici podarilo prehliadnuť jedno porušenie pravidiel. K takýmto chybám už navyše nedochádza často, keďže sa farmári stihli poučiť a dávajú si pozor na to, aby nerobili rovnaké omyly.

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že na Farme padali prísne tresty. Zdalo sa totiž, farmári sú nepoučiteľní a neustále robili tú istú chybu – jedli mimo stola. Stálo ich to napríklad 2000 eur, čím sa postarali o najdrahšie pukance v histórii. Teraz mala jedna z farmárok tiež zopakovať chybu, ktorá tu už bola.

Nemala to robiť

To, že sa duelanti nesmú rozprávať s farmármi a naopak, je prísne dané. Napriek tomu to už v minulosti súťažiace porušili. Keď šla totiž Lena, ako farmárka týždňa, odniesť jedlo Miške, rozprávala sa s ňou o dueli. Obe za to dostali prísny trest. Miška nesmela po vypadnutí určiť farmára týždňa a Lena zas stiahla vysokú čiastku z finálneho rozpočtu.

Nie tak div, že si túto situáciu zapamätali nielen farmári, ale tiež diváci. Pýtajú sa preto, prečo rovnaký osud nepostihol aj Stanku, ktorá sa mala rozprávať s Adamom.

„Prečo Stana nedostala trest, keď komunikovala s Adamom, keď bol v duelantskej chatke?“ objavila sa otázka v komentároch pod oficiálnym príspevkom Farmy.

Stanka totiž pred duelom komunikovala s Adamom. Nebol to však žiaden komplexný rozhovor. Najprv zakričala slovo „raňajky“, aby dala duelantom vedieť, že prichádza. Potom sa pozdravila s Adamom, on jej podal taniere z predošlého dňa a ona mu podala raňajky so slovami „Na výmenu.“ Potom z vrecka vytiahla fľašu s kávou a povedala mu: „Kávička, páči sa.“ Na záver dodala: „Drž sa.“ a pokračovala ďalej.

Vymenila si tak s ním len zdvorilostné formulky a k žiadnemu významnému rozhovoru nedošlo. Napriek tomu existuje skupina divákov, ktorá si myslí, že tým porušila pravidlá a mala by byť potrestaná. Iróniou je, že v epizóde po dueli bude ukázané, že naopak, Adam bude potrestaný. Alica mu totiž pripomenula, že sa ako duelant nesmel zhovárať s farmármi a dávať im pokyny, ako dokončiť úlohu. Za trest tak tento týždeň nemôže bojovať o individuálnu imunitu.