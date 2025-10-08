Ľudia sú zhrození z toho, čo spravila. Podľa nich Meghan zneuctila pamiatku princeznej Diany a dopustila sa veľkej chyby

Vojvodkyňa zo Sussexu sa zúčastnila Parížskeho týždňa módy a hoci ona si chcela užiť príjemné podujatie, ľudia ostali v nepríjemnom šoku. Spôsobila tým celkom slušný rozruch, aj keď to bolo zrejme nevedomky. Fanúšikovia princeznej Diany sú však veľmi pozorní a všimli si jednu vec.
Na dvojnásobnú mamičku a manželku princa Harryho sa spustila spŕška kritiky a „hejtov“ za „zneuctenie“ pamiatky zosnulej princeznej Diany. Meghan sa totiž objavila v Paríži vo Francúzsku, aby navštívila mestský týždeň módy. Neskôr sa 44-ročná herečka na sociálnych sieťach podelila o sériu fotografií a videí zo svojej európskej dovolenky, ako informovala Tyla.
Čo urobila?
Jedno video však rýchlo vyvolalo pohoršenie, keďže sa na ňom objavila bývalá herečka zo seriálu Suits, ako prechádza v limuzíne okolo Mosta Alexandra III. a Invalidovne. Práve tieto dve pamiatky sa nachádzajú kúsok od tunela Pont de l’Alma, kde v roku 1997 zomrela princezná z Walesu Diana – matka Meghaninho manžela, princa Harryho – pri smrteľnej autonehode, ktorá otriasla celým svetom.
V spomínanom videu bolo vidieť, ako si Meghan Markle vykladá nohy v prestížnom vozidle, ktoré prechádzalo okolo miesta nehody, naťahuje sa a snaží sa uvoľniť. Netrvalo dlho a ozvali sa „hejteri“, ktorí sa vrhli na vojvodkyňu a obvinili ju z úmyselného znevažovania miesta vo videu, a tým aj cti princeznej Diany.
