Koleda, ktorá nestarne: Hoci má viac ako 500 rokov, pozná ju každý Čech aj Slovák, nesmie na Vianoce chýbať

Niektoré hity sú nesmrteľné. Hoci vám pri zmienke Vianoc pravdepodobne napadnú skladby ako Každý deň budú vraj Vianoce alebo z tých zahraničných All I Want for Christmas Is You, existuje koleda, ktorá ich svojou popularitou a nadčasovosťou prekonala. Svoju verziu pritom máme my aj Česi.
„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa…“ Tento text vám je určite dobre známy. Verziu tejto piesne pritom majú aj Česi a nie je to náhoda. Ako totiž informuje portál deník.cz, najstaršie vianočné koledy pochádzajú už z 13. storočia. Podľa legiend bol autorom prvej koledy František z Assisi, ktorý žil od roku 1181 do roku 1226. A čo sa týka spomínanej koledy Narodil sa Kristus Pán, tá má pochádzať z 15. storočia.
Viac než 500-ročná tradícia
Narodil sa Kristus Pán je tak v súčasnosti najstaršie známou a najrozšírenejšou vianočnou piesňou. Jej najstaršie notové zápisy sa dochovali z prelomu 15. a 16. storočia. Začiatok tejto skladby je dohľadateľný vo Franusovom kancionáli z roku 1505, celý notový zápis potom v Graduáli Českého múzea striebra v Kutnej Hore.
Dodnes sa spievajú prvé štyri slohy, hoci existujú ešte ďalšie dve, ktoré sú novšie a po prvýkrát vyšli v roku 1636 v slovenskom evanjelickom spevníku Cithara sanctorum, ktorý vydal Juraj Tranovský v Levoči. Od pôvodných štyroch slôh sa líšia tým, že neobsahujú opakovaný refrén „Z života čistého, rodu kráľovského, nám, nám narodil sa“.
Posledné dve slohy znejú takto:
Ó milosť Božia, buď s nami;
daj, nech zlosť diabolská nás nemámi.
Pre Syna milého, nám narodeného,
zmiluj sa nad nami!
Daj nám dobré skončenie, ó Ježišu,
večné potešenie verných duší!
Príď nám na pomoc, zbav nás zatratenia
pre svoje narodenie.
