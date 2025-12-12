Koleda, ktorá nestarne: Hoci má viac ako 500 rokov, pozná ju každý Čech aj Slovák, nesmie na Vianoce chýbať

Dana Kleinová
Vianoce
Prvé zmienky o nej pochádzajú už z 15. storočia. Počujete ju ale všade aj v súčasnosti.

Niektoré hity sú nesmrteľné. Hoci vám pri zmienke Vianoc pravdepodobne napadnú skladby ako Každý deň budú vraj Vianoce alebo z tých zahraničných All I Want for Christmas Is You, existuje koleda, ktorá ich svojou popularitou a nadčasovosťou prekonala. Svoju verziu pritom máme my aj Česi. 

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa…“ Tento text vám je určite dobre známy. Verziu tejto piesne pritom majú aj Česi a nie je to náhoda. Ako totiž informuje portál deník.cz, najstaršie vianočné koledy pochádzajú už z 13. storočia. Podľa legiend bol autorom prvej koledy František z Assisi, ktorý žil od roku 1181 do roku 1226. A čo sa týka spomínanej koledy Narodil sa Kristus Pán, tá má pochádzať z 15. storočia.

Viac než 500-ročná tradícia

Narodil sa Kristus Pán je tak v súčasnosti najstaršie známou a najrozšírenejšou vianočnou piesňou. Jej najstaršie notové zápisy sa dochovali z prelomu 15. a 16. storočia. Začiatok tejto skladby je dohľadateľný vo Franusovom kancionáli z roku 1505, celý notový zápis potom v Graduáli Českého múzea striebra v Kutnej Hore.

Dodnes sa spievajú prvé štyri slohy, hoci existujú ešte ďalšie dve, ktoré sú novšie a po prvýkrát vyšli v roku 1636 v slovenskom evanjelickom spevníku Cithara sanctorum, ktorý vydal Juraj Tranovský v Levoči. Od pôvodných štyroch slôh sa líšia tým, že neobsahujú opakovaný refrén „Z života čistého, rodu kráľovského, nám, nám narodil sa“.

Posledné dve slohy znejú takto:

Ó milosť Božia, buď s nami;

daj, nech zlosť diabolská nás nemámi.

Pre Syna milého, nám narodeného,

zmiluj sa nad nami!

 

Daj nám dobré skončenie, ó Ježišu,

večné potešenie verných duší!

Príď nám na pomoc, zbav nás zatratenia

pre svoje narodenie.

