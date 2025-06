Ako z filmu Nezvratný osud: Na letisko prišla neskoro a let nestihla, o pár minút už takmer všetci na palube boli mŕtvi

Stačilo desať minút. Keby sa auto v dopravnej zápche pohlo o čosi rýchlejšie, Bhoomi Chauhan by nastúpila do lietadla, ktoré nikdy nedoletelo. Bola posledná cestujúca, ktorá chcela prejsť cez bránu. Personál ju odmietol. Nahnevaná odišla z letiska, hneď pri ceste si dali s manželom čaj a volali cestovke, ako vymôcť peniaze za nevyužitý let.

Práve vtedy jej zazvonil telefón. Dozvedela sa, že lietadlo sa krátko po štarte zrútilo. Na palube bolo 241 cestujúcich. Prežiť sa podarilo jedinému z nich. Informáciu priniesol portál BBC.

O pár minút neskôr by už nevolala

Bhoomi Chauhan, 28-ročná študentka podnikania, žije v britskom Bristole so svojím manželom. Do Indie pricestovala na dovolenku a späť domov sa chcela vrátiť letom spoločnosti Air India s číslom AI171 z mesta Ahmadábád. Na letisko to však nestihli. Vyrazili z mesta Ankleshwar, vzdialeného vyše 200 kilometrov, no v centre Amdábádu uviazli v hustej kolóne.

Na letisko dorazili len desať minút po začiatku nástupu do lietadla. Aj keď mala platný digitálny palubný lístok s miestom 36G, personál ju už na palubu nepustil. „Hovorila som im, že meškám len desať minút, že som posledná a prosím ich, aby ma pustili. Nezaujímalo ich to,“ povedala pre BBC.

Z letiska odišli nahnevaní, chceli riešiť refundáciu

Z letiska odišli frustrovaní a nahnevaní. Bhoomi a jej manžel sa zastavili pri ceste na čaj a spojili sa s cestovnou agentúrou, aby zistili, ako vybaviť vrátenie peňazí za letenky. V tej chvíli ešte netušili, že len pár minút ich delilo od najväčšej tragédie ich života. „Volali sme, že čo s tým môžeme robiť. A potom mi niekto zavolal. Povedal mi, že to lietadlo, ktoré sme mali stihnúť, sa zrútilo,“ opisuje.

Na palube zomrelo 253 ľudí, prežil len jeden

Lietadlo spoločnosti Air India vzlietlo vo štvrtok popoludní podľa plánu. Krátko po štarte začalo strácať výšku a približne po tridsiatich sekundách narazilo do obytnej štvrte. Na palube bolo 241 cestujúcich a 12 členov posádky.

Všetci na palube, až na jedného, zahynuli. Okrem nich si tragédia vyžiadala aj minimálne osem životov ľudí na zemi. Zázrakom prežil jeden cestujúci, Brit Vishwashkumar Ramesh, ktorý bol hospitalizovaný so zraneniami.

Na palube boli celé rodiny aj manželský pár z Londýna

Medzi 53 obeťami z Británie boli aj celé rodiny z Gloucestera a Londýna, ako aj manželský pár, ktorý v hlavnom meste prevádzkoval centrum duševnej pohody. Na palube boli aj cestujúci z Indie, Portugalska a Kanady.

Záchranné tímy a vyšetrovatelia zostali na mieste do noci. Pátranie po príčinách tragédie pokračuje. BBC informuje, že prípad stále vyšetrujú experti a úrady. Vylúčené nie je technické zlyhanie ani chyba v údržbe. Presné okolnosti pádu zatiaľ známe nie sú.