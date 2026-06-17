Wizz Air sa vyjadrila k novým pravidlám EÚ. Víta cieľ zabezpečiť, aby malé deti sedeli s blízkym

Letecká spoločnosť Wizz Air

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Zuzana Veslíková Nina Malovcová
TASR
Priplatíme si za letenky?

Vyzerá to tak, že leteckú dopravu v Európe čakajú zmeny. Letecká spoločnosť Wizz Air reaguje na zmeny, ktoré schválila Európska únia. Náklady pre cestujúcich môžu vzrásť.

Európska únia sa po rokoch sporov dohodla na nových pravidlách, ktoré výrazne posilnia práva cestujúcich. Najviac spomedzi nich sa v uplynulých dňoch hovorilo o tom, že základná príručná batožina bude súčasťou ceny letenky.

To znamená, že každý pasažier bude mať po novom nárok na osobnú batožinu s rozmermi 40 × 30 × 15 centimetrov a zároveň aj na príručný kufor na kolieskach. Jeho maximálny súčet rozmerov bude 100 centimetrov a hmotnosť nebude môcť presiahnuť 7 kilogramov. Pre mnohých ľudí pôjde o výraznú úsporu. Najmä pri rodinných dovolenkách totiž poplatky za batožinu často navýšili cenu leteniek o desiatky eur na osobu. Nové pravidlá majú začať platiť od roku 2027.

Letecká spoločnosť Wizz Air
Foto: TASR/Pavel Neubauer

Wizz Air sa obáva rizika zvýšenia nákladov

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air uznáva politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii pravidiel Európskej únie o právach cestujúcich v leteckej doprave. Hoci podporuje cieľ poskytovať cestujúcim jasné a transparentné informácie, obáva sa, že niekoľko prvkov balíka predstavuje riziko zvýšenia nákladov pre milióny európskych cestujúcich a zároveň obmedzuje flexibilitu, ktorá uľahčila cestovanie lietadlom na celom kontinente. Dopravca o tom informoval v stredu v súvislosti s dohodou EÚ o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave.

„Dohoda zachováva existujúci režim kompenzácií podľa európskeho nariadenia č. 261 (z roku 2004) vrátane nároku na kompenzáciu po trojhodinových meškaniach a úrovne kompenzácií až do výšky 600 eur. Hoci ochrana cestujúcich zostáva dôležitá, rozhodnutie nemodernizovať rámec vypracovaný pred viac ako 20 rokmi neodráža dnešnú prevádzkovú realitu vrátane zvýšenej leteckej prevádzky, obmedzení infraštruktúry, prerušení riadenia letovej prevádzky a geopolitických výziev, ktoré ovplyvňujú letecké spoločnosti v celej Európe,“ uviedol Wizz Air.

Nízkonákladovka víta cieľ zabezpečiť, aby malé deti sedeli so svojím blízkym

Revidovaná dohoda podľa spoločnosti tiež nerieši skutočný problém dlhých meškaní a zrušení letov spôsobených orgánmi riadenia letovej prevádzky. Ako pokračovala, zdá sa, že EÚ naďalej považuje za spravodlivé, aby letecké spoločnosti znášali náklady na nedostatky systému riadenia letovej prevádzky.

Wizz Air víta cieľ zabezpečiť, aby malé deti sedeli so svojím sprevádzajúcim rodičom alebo zákonným zástupcom. Dopravca v skutočnosti už dlho uplatňuje politiku, podľa ktorej sú deťom mladším ako 14 rokov automaticky pridelené miesta vedľa sprevádzajúceho dospelého bez dodatočných poplatkov.

Problém vidí v podkopávaní zásady, že cestujúci majú možnosť slobodného výberu služieb

Spoločnosť tiež berie na vedomie zavedenie dodatočných požiadaviek týkajúcich sa prezentácie poplatkov za batožinu počas procesu rezervácie. Podporuje transparentnosť a verí, že cestujúci by mali mať jasné informácie pri rozhodovaní o cestovaní.

Týmito súčasnými revíziami však podľa dopravcu tvorcovia politík podkopávajú zásadu, že cestujúci by mali mať možnosť slobodne si vybrať a platiť iba za služby, ktoré skutočne využijú.

Úrady vyšetrujú leteckú spoločnosť Ryanair

Tieto správy prichádzajú len pár dní po tom, ako sme vás informovali, že nízkonákladový konkurent Ryanair čelí vyšetrovaniu úradmi pre svoju politiku. Tá žiada aj od rodín s menšími deťmi, aby si platili za rezerváciu miesta a zabezpečili si tak, že budú počas cestovania pri sebe.

Ryanair
Ilustračná foto: Pexels

Britský úrad Competition and Markets Authority skúma, či je účtovanie takýchto poplatkov spravodlivé z hľadiska spotrebiteľského práva, a dodáva, že Ryanair je “jedinou významnou leteckou spoločnosťou”, ktorá lieta z Británie a takýto poplatok si účtuje. Letecká spoločnosť Ryanair je presvedčená, že všetko robí v rámci pravidiel a na svojom konaní nevidí žiadne pochybenie.

Ako nové pravidlá napokon ovplyvnia obľúbené nízkonákladovky Wizz Air a Ryanair, budeme sledovať a informovať vás.

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