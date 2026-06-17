Lietadlo z Bratislavy do Barcelony krátko po vzlete muselo opäť pristáť. Zrazilo sa s vtákom

Bratislavské letisko a vták

Ilustračné foto: interez.sk/Unsplash

Klaudia Oselská
K stretu lietadla s vtákom došlo dnes ráno.

Lietadlo leteckej spoločnosti Wizz Air, ktoré odletelo z bratislavského letiska do Barcelony, sa zrazilo s vtákom. Lietadlu ani cestujúcim sa nič nestalo. Po dôkladnej kontrole lietadlo napokon odletelo, ale s dvojhodinovým meškaním. 

Lietadlo sa zrazilo s vtákom

Používatelia stránok na sledovanie letov si všimli neočakávaný manéver. Po vzlete let spoločnosti Wizz Air číslo W67021, ktorý z Bratislavy odletel v stredu o 9:10 do Barcelony, nepokračoval v ceste smerom na Španielsko, ale krátko po štarte sa otočil v oblastiach Vágsellye a Galanty, následne sa vrátil na bratislavské letisko M. R. Štefánika, kde bezpečne pristál, píše maďarský portál Paraméter.

Portál zároveň oslovil leteckú spoločnosť s otázkou, aký bol dôvod na návrat lietadla. Tlačové oddelenie spoločnosti Wizz Air im odpovedalo, že lietadlo sa počas vzletu zrazilo s vtákom a z bezpečnostných dôvodov sa muselo otočiť späť.

„Wizz Air potvrdzuje, že 17. júna sa let W67021 z Bratislavy do Barcelony počas vzletu zrazil s vtákom. V súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi leteckej spoločnosti a vysokou úrovňou výcviku posádky sa piloti rozhodli vrátiť na letisko odletu, aby vykonali povinnú technickú kontrolu lietadla,“ uviedla spoločnosť Wizz Air pre Paraméter.

Trasa lietadla
Foto: flightradar24

S dvojhodinovým meškaním lietadlo nakoniec odletelo

Spoločnosť ďalej zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcich a posádky je vždy na prvom mieste a po takejto zrážke lietadla s vtákom je štandardným postupom dôkladná kontrola lietadla, pretože dovtedy sa lietadlo nemôže vrátiť naspäť do prevádzky.

Let do Barcelony nakoniec opäť odletel z Bratislavy o 11:36, s dvojhodinovým meškaním.

Letectvo v Európe čakajú zmeny

Nedávno sme informovali, že letecká spoločnosť Wizz Air chce od roku 2027 zaviesť internet na palube, čo ešte žiadna európska nízkonákladovka neurobila.

„Cieľom nízkonákladového cestovania bolo vždy sprístupniť nové príležitosti väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air.

„Naši zákazníci by nemali byť nútení vyberať si medzi cenovo dostupnými letenkami a spoľahlivým internetom na palube, aby mohli zostať v kontakte s ľuďmi, prácou a momentmi, na ktorých im najviac záleží. Sme hrdí na to, že môžeme stáť na čele tejto zmeny v spolupráci so spoločnosťou Starlink a priniesť tak spoločnosti Wizz Air maximálny prínos,” dodal.

Od roku 2027 sa začne s inštaláciou a čas strávený v lietadle sa zmení na čas s pripojením. Cestujúci si budú môcť vychutnať vysokorýchlostný, spoľahlivý internet s nízkou latenciou vo výške 30-tisíc stôp a očakáva sa, že každé lietadlo novej generácie spoločnosti Wizz Air bude vybavené systémom Starlink, čím sa zabezpečí konzistentný zážitok na palube bez ohľadu na trasu alebo destináciu.

Lietadlo spoločnosti Wizz Air na letisku v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Pavel Neubauer

V európskom letectve však nastane aj ďalšia zmena. Za príručnú batožinu si už nepriplatíte, po viac než desaťročí rokovaní sa členské štáty a Európsky parlament zhodli na tom, že základná príručná batožina bude súčasťou ceny letenky. Zachovaný zostane aj nárok na finančné odškodnenie pri výraznom meškaní letov. Nové pravidlá majú začať platiť od roku 2027.

Každý pasažier bude mať po novom nárok na osobnú batožinu s rozmermi 40 × 30 × 15 centimetrov a zároveň aj na príručný kufor na kolieskach. Jeho maximálny súčet rozmerov bude 100 centimetrov a hmotnosť nebude môcť presiahnuť 7 kilogramov. Pre mnohých ľudí pôjde o výraznú úsporu. Najmä pri rodinných dovolenkách totiž poplatky za batožinu často navýšili cenu leteniek o desiatky eur na osobu.

Letecké spoločnosti však už teraz upozorňujú, že nové pravidlá budú mať svoju cenu. Ak budú musieť zahrnúť batožinu do základnej ceny letenky, časť nákladov sa môže premietnuť do cien samotných letov.

Zdá sa teda, že letectvo v Európe budúci rok čakajú veľké zmeny.

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