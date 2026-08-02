Slovensko čakajú možno najhorúcejšie dni v histórii: Pripravte sa na pekelné teploty, nevydýchneme si ani počas noci

Pokračujúca vlna horúčav sa v pondelok (3. 8.) najvýraznejšie prejaví na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva, že teplota tam presiahne v druhej časti dňa 38 stupňov Celzia. Zodpovedá tomu výstraha najvyššieho, tretieho stupňa s platnosťou od 13.00 h do 20.00 h.
správy od nás budete mať ako prví.
Teploty prekročia 35 °C
Zvýšenú výstrahu pred vysokou teplotou, ktorá môže prekročiť 35 stupňov Celzia, vydali meteorológovia na pondelkové popoludnie pre ďalšie regióny Slovenska, najnižšiemu stupňu výstrahy budú čeliť okresy na severozápade a severovýchode SR, teplota však i tam môže prekročiť 33 stupňov Celzia. Výstraha pred vysokými teplotami sa v pondelok nemá týkať iba okresov na severe – Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Môže padnúť nový teplotný rekord
Portál iMeteo informuje, že na niektorých miestach môžu teploty dosahovať dokonca až 42 °C. Môže tak padnúť nový absolútny teplotný rekord. K zmene by malo dôjsť až ku koncu týždňa. Najhorúcejšími dňami by mali byť utorok a streda. Teplotný rekord pritom padol len nedávno, keď 30. júna tohto roka namerali v Kamenici nad Hronom 41,3 °C.
Aj vo štvrtok sa teplota môže vyšplhať na 35 až 40 °C. Oblačnosť začne pribúdať až počas štvrtka. Miestami sa môžu objaviť prehánky a búrky. V piatok môžeme očakávať premenlivejšie počasie. Teploty by mali výraznejšie klesnúť, a to na území celého Slovenska. Od piatka do nedele by sa teploty mali pohybovať na úrovni od 24 do 34 °C.
S najvyššou záťažou pre organizmus je teda nutné rátať od utorka do štvrtka, kedy si nevydýchneme ani počas noci. Aj nočné teploty sa totiž budú držať na úrovni okolo 20 až 25 °C. Miestami nás potrápi aj dusno.
Polícia ľudí upozorňuje, aby za žiadnych okolností nenechávali v rozpálených autách deti ani zvieratá. Len včera musela rozbiť sklo na aute, v ktorom sa zamklo malé dieťa. „Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Nahlásiť chybu v článku