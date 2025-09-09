Zmrazené trináste dôchodky, nižšie dávky aj zmeny v PN-kách: Minister Kamenický predstavil nové konsolidačné opatrenia

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovicu, 1,3 miliardy eur, by sa malo získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Zmeny sa dotknú trinástych dôchodkov, dávky v nezamestnanosti, aj PN-ky.
Minister predstavil zmeny
Trináste dôchodky budú zmrazené, v rokoch 2026 až 2028 budú v rovnakej výške ako tento rok, a to 667,3 eura. Dávka v nezamestnanosti bude 50 % len počas prvých troch mesiacov. Štvrtý mesiac klesne na 40 %, piaty na 30 % a šiesty na 20 %. PN-ku budú zamestnávatelia namiesto 10 dní vyplácať 14 dní.
Zvýšiť sa má aj DPH na potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli, a to z 19 % na 23 %. Týkať sa má napríklad sladkostí, džemov alebo čipsov.
Zmeny nastanú aj v dani z príjmu pre „lepšie zarábajúce osoby“. K súčasnej 19 % a 25% pribudne 30 % a 35 % sadzba. Ústavní činitelia budú mať podľa ministra o 10 percentuálnych bodov vyššiu sadzbu.
Balíček obsahuje aj zmeny, ktoré sa dotknú zdravotných odvodov. Tie sa zvýšia o jeden percentuálny bod. Platí to pre zamestnancov aj živnostníkov. Štát by mal na tom zarobiť 358 miliónov eur. Sadzba sane z poistenia sa zvýši z osem na 10 percent.
